Volcán Cumbre Vieja en España ha dejado de hacer erupción

El instituto geográfico nacional considera improbable, aunque no del todo descartable, que el volcán Cumbre Vieja en España vuelva a retomar su actividad.

A pesar de ello, el plan de emergencias volcánicas de canarias prefiere esperar algunos días antes de certificar su defunción definitiva.

En cuanto al dióxido de azufre en el penacho, un indicador clave para anticipar el fin de la erupción, Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, España) señaló que aún arroja "valores altos, dentro de una tendencia general descendente". Recordó, además, que episodios como el del lunes, al que se refirió como un nuevo "pulso" del volcán Cumbre Vieja, obligan a mantener la vigilancia.

Científicos piden prudencia

"Todavía tenemos que seguir esperando; la impresión puede ser una y la realidad puede ser otra. La actitud del Comité Científico ha sido claramente de prudencia. De tranquilidad, de prudencia. En principio, esto va razonablemente bien, pero nada más".

Otro dato al que hay que prestar atención, según los expertos, es al número de terremotos, que el martes experimentó un repunte, aunque el Pevolca subrayó que la mayoría eran de baja intensidad.

88 días de duración del volcán

La erupción del volcán de la palma ha alcanzado los 88 días de duración, superando la erupción más longeva desde que se tienen registros, la de tehuya en 1585.

El terreno cubierto por las coladas de lava asciende a las mil 195 hectáreas, sin contar con las zonas sepultadas por la capa de ceniza.

La expansión de los deltas asciende a 58 hectáreas.

Cientos de estructuras destruidas

La lava ha destruido mil 628 construcciones en la palma, España y el Comité Científico del Pevolca reporta que el satélite Copernicus calcula afectaciones en 3,063 edificaciones desde que empezó la erupción, el pasado 19 de septiembre.

La isla de La Palma registró el pasado 12 de noviembre el primer muerto por la erupción del volcán Cumbre Vieja; se trata de un hombre de 72 años, identificado como Julio. La víctima vivía dentro de la zona de exclusión en el municipio de El Paso.

Medios locales informaron que el hombre acudió a la zona del volcán junto con una cuadrilla autorizada por la Guardia Civil española para limpiar las cenizas de los techos de las casas y las calles en la Palma.

José Luis Barrera, experto en vulcanología del Colegio Oficial de Geólogos señaló que "Los gases siguen saliendo. Esa es la situación actual: hay que estar haciendo continua vigilancia".

Recordó, además, que el entorno afectado en La Palma "está activo desde hace por lo menos 500 años", desde que existen registros históricos. "Si no es dentro de esta crisis, será más tarde, pero acabará saliendo otro volcán en Cumbre Vieja".