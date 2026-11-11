‘Don Goyo’ inicia el miércoles con energía. El volcán Popocatépetl registró una intensa actividad por segundo día consecutivo, encendiendo las alertas de Protección Civil por la posible caída de ceniza; te compartimos las zonas afectadas para este 11 de noviembre.

Autoridades vigilan la trayectoria del viento ante la inminente caída de ceniza en seis estados del país

VIDEO: Así amanece el volcán Popocatépetl

En las primeras horas de este miércoles el volcán Popocatépetl registró una densa columna de vapor, gases y ceniza hacia la atmósfera.

Los rayos del sol matutino iluminan la parte superior de la nube volcánica, creando un contraste visual impresionante sobre el cielo claro.

Regiones de México en alerta por la caída de ceniza del Popocatépetl

¡Toma precauciones! Protección Civil alertó a la población por la posible caída de ceniza volcánica en al menos 4 regiones de la República Mexicana; estos son los estados afectados.

Puebla.

Estado de México (Edomex).

Tlaxcala.

Morelos.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias por la posible caída de ceniza este miércoles.

¿En qué fase se encuentra el ‘Semáforo de Alerta Volcánica’ del Popocatépel?

Actualmente, el volcán Popocatépetl está en “Amarillo Fase 2”, manteniendo actividad baja y estable, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

El estado “Amarillo Fase 2” significa que el volcán muestra un incremento de actividad; sin embargo, no es necesario una evacuación inmediata.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 h. 🌋: 🔹 111 exhalaciones 🔹 95 min. de tremor 🚦 Semáforo de alerta: ⚠️ #AmarilloFase2 😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza 🚫 No te acercarques al volcán https://t.co/AgNGjZUglx https://t.co/z7cDrwRfG2 — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 9, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

¡No entres en pánico! Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.

Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle. Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.

Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos. Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.

Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen. Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.

Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida. Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.

Consejos para limpiar correctamente la ceniza volcánica

No uses agua: Evita mojar la ceniza, ya que al mezclarse se solidifica y puede tapar por completo las tuberías y drenajes.

Evita mojar la ceniza, ya que al mezclarse se solidifica y puede tapar por completo las tuberías y drenajes. Barre en seco: Recoge la ceniza con una escoba, colócala en bolsas de plástico y deséchala con los residuos no reciclables.