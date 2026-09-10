Notas
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¡’Don Goyo’ estrena nuevo sombrero! Popocatépetl amanece con espectacular nube lenticular; qué son y por qué se forman
El volcán Popocatépetl amaneció con una vista espectacular con nubes lenticulares, sorprendiendo a millones de mexicanos, pero ¿por qué se forma este fenómeno?
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Senderista halla restos óseos en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl: Despliegan operativo en Amecameca, Edomex
Un visitante encontró restos óseos mientras recorría el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl; esto se sabe del hallazgo en la zona montañosa.
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Popocatépetl en Amarillo Fase 2; se prevé caída de ceniza
Ante la posible caída de ceniza volcánica de Popocatépetl se recomienda el uso de cubrebocas al salir a la calles, así como de lentes de armazón.
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Paso de Cortés: qué volcanes se localizan y por qué se llama así
¿Qué volcanes rodean al Paso de Cortés? Este puerto montañoso del Edomex se encuentra entre dos colosos que dominan el paisaje mexicano.
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Popocatépetl emite sismos volcánicos; ¿qué significan y cómo afectan?
El Cenapred registró tres sismos volcánicos en el Popocatépetl el día de hoy; conoce qué significan estos movimientos y lo que representan para la CDMX.
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Los volcanes más vigilados del Cinturón de Fuego y por qué preocupan a los científicos
Conoce cuáles son los volcanes más activos del Cinturón de Fuego, dónde se encuentran, qué actividad han registrado y por qué esta región concentra tantos volcanes.