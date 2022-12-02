Volcán Villarrica en Chile lanza lava durante la noche

Durante la madrugada de este viernes, el volcán Villarrica en Chile lanzó lava y gas desde su pico cubierto de nuevo, lo que encendió las alarmas de las autoridades. El Servicio de Geología y Minería de Chile informó que la lava volcánica se elevó entre 80 y 220 metros.

Por su parte, el observatorio Volcánico de los Andes del Sur alertó que se esperan pequeñas explosiones de rocas y altas temperaturas, por lo que las autoridades indicaron que se mantendrá la alerta amarilla en las regiones cercanas.

“Todavía estamos en alerta amarilla, no podemos decir si en algún momento necesitaremos pasar a una alerta diferente, incluso podríamos dar marcha atrás. Lo más importante es darle a la gente una sensación de seguridad en cuanto a que cada vez que se emita una alerta, tendrán que cumplir sabiendo que las alertas se comunicarán con tiempo suficiente para actuar”, indicó Marcela Hernando, ministra de Minería de Chile.

En tanto, algunos vecinos aseguraron estar preparados por si el volcán Villarrica entre en erupción.

"Conocemos las rutas de evacuación, todo está absolutamente organizado, como siempre lo somos en este tipo de casos en Chile, que es un país con muchos volcanes y mucha experiencia”, dijo un residente.

¿Cómo está el volcán Villarrica hoy en Chile?

El monitoreo de la actividad del volcán Villarrica hoy no mostró cambios significativos en los parámetros como emisiones de gases y anomalías térmicas, según un comunicado emitido por el Servicio.

Las autoridades indicaron que un perímetro de 500 metros desde el centro del cráter podría verse afectada por una importante actividad volcánica.

La última vez que el volcán Villarrica hizo erupción fue en 2015, según el Servicio Nacional de Geología y Minería.

El volcán, ubicado cerca del popular centro turístico de Pucón, es uno de los más activos de América del Sur.

Chile está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, tiene la segunda cadena de volcanes más grande del mundo después de Indonesia, incluidos alrededor de 500 que están potencialmente activos.