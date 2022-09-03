Preparan últimos detalles para votación de nueva Constitución de Chile

El gobierno de Gabriel Boric realizó los últimos preparativos para la histórica votación sobre aprobar una nueva Constitución de Chile, para eliminar la actualmente rige al país y que data del dictador militar Augusto Pinochet.

El país está fuertemente dividido, pues algunas encuestas indicaron que la nueva Constitución de Chile podría ser rechazada a pesar del enorme apoyo inicial para eliminar el texto de la era de Pinochet.

La actual Constitución de Chile está orientada a la política económica que durante décadas sustentó el crecimiento y estabilidad del país pero provocó una marcada desigualdad entre ricos y pobres, lo que condujo a las protestas de 2019.

Por el contrario, la nueva Constitución de Chile se centró en los derechos sociales, el medio ambiente y la igualdad de género. Casi el 80 por ciento de los chilenos votaron para redactar una nueva constitución en octubre de 2020.

|Reuters

Chilenos están inconformes con la nueva Constitución

Pero el entusiasmo por la nueva Constitución de Chile se desvaneció a medida que la economía del país ha sentido el impacto de la pandemia de Covid-19, la inflación en espiral y la moneda alcanzando mínimos históricos. Eso perjudicó el apoyo al documento y a su patrocinador, el presidente progresista Gabriel Boric.

Las encuestas indican que el campo de rechazo tiene una ventaja de cerca de 10 puntos porcentuales de alrededor del 46 por ciento al 37 por ciento, según las encuestas más recientes. Un 17 por ciento sigue indeciso.

Además, a medida que se acercaba la fecha para que los ciudadanos votaran por la nueva Constitución de Chile, la gente se debatía en la calle entre quienes la apoyan y quienes están en contra.

Las manifestaciones, los anuncios de televisión y los folletos mostraron el entusiasmo por aprobar o rechazar la constitución, escrita por electores electos predominantemente independientes y progresistas.

La votación comienza a las 8 am (1200 GMT) y las mesas de votación cierran alrededor de las 6 pm, y se espera que los resultados lleguen bastante rápido el domingo por la noche.

