Arranca el registro para votar desde el extranjero rumbo a las elecciones 2027; Esto es lo que debes saber

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo oficial el periodo de registro para las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que deseen participar en las elecciones 2027, mismas que serán las más grandes que se hayan llevado a cabo en la historia contemporánea del país.

Pasos para registrar el voto extranjero para las elecciones 2027

Las personas interesadas deberán realizar su solicitud a través de la aplicación móvil oficial “MI INE, MI VOTO DONDE ESTÉ”, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. El trámite estará disponible a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 y concluirá el 25 de febrero de 2027.

Estos son los pasos para realizar el registro:



Descargar la aplicación móvil: Obtener de forma gratuita la App oficial “MI INE, MI VOTO DONDE ESTÉ”, disponible para dispositivos iOS y Android. Tener a la mano la credencial: Contar con la Credencial para Votar expedida en México o en el extranjero (vigente). Seleccionar la modalidad: Elegir el método preferido para la emisión del voto (electrónico por internet, postal o presencial en consulados autorizados). Enviar la solicitud: Capturar los datos requeridos en la plataforma antes del cierre del sistema el 25 de febrero de 2027.

📣 ¡El registro para votar desde el extranjero ya comenzó!



Descarga la App “MI INE, MI VOTO DONDE ESTÉ” y realiza tu solicitud del 1 de septiembre de 2026 al 25 de febrero de 2027. 🌎🗳️



En las Elecciones 2027 podrás participar desde el extranjero si tu entidad elige alguno de… pic.twitter.com/3lcnIznGUH — Voto Extranjero (@VotoExtranjero) September 1, 2026

Cargos que se podrán votar desde el extranjero en 2027

La participación desde el exterior dependerá de la entidad federativa de origen o de residencia registrada en la Credencial para Votar. Cabe señalar que los cargos disponibles para esta jornada electoral no son para todos los estados:



Gubernaturas: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Diputaciones: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.

Para completar la solicitud, es imprescindible contar con una credencial para votar vigente expedida en México o en el extranjero y seguir los pasos indicados en la plataforma digital antes de la fecha límite señalada por la autoridad electoral.