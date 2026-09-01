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Arranca el registro para votar desde el extranjero rumbo a las elecciones 2027; Esto es lo que debes saber

El periodo de inscripción para ejercer el voto postal, electrónico o presencial desde el extranjero para las Elecciones 2027 ha comenzado. Consulta las fechas clave, la aplicación oficial y todo lo que debes de saber.

Voto desde el extranjero 2027.
Voto desde el extranjero 2027: App del INE, fechas y cargos a elegir, guía rápida y completa.|X.

Escrito por: América López

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo oficial el periodo de registro para las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que deseen participar en las elecciones 2027, mismas que serán las más grandes que se hayan llevado a cabo en la historia contemporánea del país.

Pasos para registrar el voto extranjero para las elecciones 2027

Las personas interesadas deberán realizar su solicitud a través de la aplicación móvil oficial “MI INE, MI VOTO DONDE ESTÉ”, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android. El trámite estará disponible a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 y concluirá el 25 de febrero de 2027.

Estos son los pasos para realizar el registro:

  1. Descargar la aplicación móvil: Obtener de forma gratuita la App oficial “MI INE, MI VOTO DONDE ESTÉ”, disponible para dispositivos iOS y Android.
  2. Tener a la mano la credencial: Contar con la Credencial para Votar expedida en México o en el extranjero (vigente).
  3. Seleccionar la modalidad: Elegir el método preferido para la emisión del voto (electrónico por internet, postal o presencial en consulados autorizados).
  4. Enviar la solicitud: Capturar los datos requeridos en la plataforma antes del cierre del sistema el 25 de febrero de 2027.

Cargos que se podrán votar desde el extranjero en 2027

La participación desde el exterior dependerá de la entidad federativa de origen o de residencia registrada en la Credencial para Votar. Cabe señalar que los cargos disponibles para esta jornada electoral no son para todos los estados:

  • Gubernaturas: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
  • Diputaciones: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.

Para completar la solicitud, es imprescindible contar con una credencial para votar vigente expedida en México o en el extranjero y seguir los pasos indicados en la plataforma digital antes de la fecha límite señalada por la autoridad electoral.

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