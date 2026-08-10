Tras enfrentar semanas de retrasos, INE agiliza entrega de micas y prevé reducir el trámite a 9 días

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una reducción en los tiempos de espera para la entrega de la Credencial para Votar, documento que funge como la principal identificación oficial para millones de ciudadanos en todo el país. De acuerdo con el órgano electoral, el plazo promedio para que los solicitantes reciban su mica disminuyó de 15 a 12 días naturales a partir de la fecha en que realizan su trámite en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC). Esta medida busca normalizar el servicio y aliviar las molestias ocasionadas a la población tras un periodo de demoras en la producción de los plásticos.

#BoletínINE 📄| #INE avanza en la normalización de los tiempos de entrega de la Credencial para Votar 🪪✅



🔗 Más Información en el siguiente enlace 👇https://t.co/Gigi5z7KSm pic.twitter.com/Mewzyuczuu — @INEMexico (@INEMexico) August 10, 2026

Transición de proveedor generó rezago de hasta un mes

La agilización en los tiempos de respuesta se da después de que el instituto enfrentara un severo cuello de botella institucional que llegó a acumular un retraso de hasta un mes en el otorgamiento de la credencial. Las autoridades electorales explicaron que esta falla logística y operativa fue consecuencia directa del proceso de cambio de la empresa contratada para la elaboración y personalización de las micas oficiales. El periodo de acoplamiento e integración tecnológica de la nueva proveedora provocó que la capacidad de impresión diaria se viera temporalmente rebasada frente a la alta demanda ciudadana.

INE planea bajar la espera a 9 días de credencial para votar

A pesar de la mejora lograda al disminuir la entrega a 12 días naturales, las autoridades del INE se comprometieron a continuar optimizando los procesos técnicos para alcanzar a la brevedad los estándares oficiales de operación. La meta estipulada en la normatividad del propio instituto establece que la credencial debe ser entregada en un plazo no mayor a nueve días hábiles en todo el territorio nacional.

Con el ajuste en la cadena de producción del nuevo proveedor, el INE prevé recuperar los ritmos habituales de distribución y garantizar que los trámites de actualización, reposición o inscripción por primera vez se completen en tiempo y forma.

