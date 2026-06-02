Elecciones 2027 en México: ¿Cuándo son y qué cargos se eligen?

México se prepara para encarar un nuevo e histórico proceso electoral. Con base en el marco normativo del Instituto Nacional Electoral (INE), los ciudadanos volverán a las urnas para ejercer su voto en las elecciones intermedias de 2027, un ejercicio democrático que renovará la composición de la Cámara de Diputados y las administraciones locales de la gran mayoría del país.

¿Cuándo serán las elecciones 2027 en México?

De acuerdo con la legislación electoral mexicana, la jornada de votación se ejecuta siempre el primer domingo de junio del año correspondiente. Por lo tanto, las elecciones 2027 serán el domingo 6 de junio de 2027.

¿Qué se elige en las elecciones 2027?

Al tratarse de una elección de mitad de sexenio, se renovarán de forma integral el Poder Legislativo Federal y miles de cargos a nivel local. Los puestos específicos que se votarán son:



500 Diputaciones Federales: Se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión (300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación plurinominal).

Se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión (300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación plurinominal). 16 Gubernaturas: Se elegirá nuevo titular del Poder Ejecutivo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Se elegirá nuevo titular del Poder Ejecutivo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Congresos Locales: Se renovarán las legislaturas locales en 31 entidades federativas (con excepción de Coahuila).

Se renovarán las legislaturas locales en 31 entidades federativas (con excepción de Coahuila). Ayuntamientos y Alcaldías: Estarán en disputa las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en 30 estados del país (salvo Coahuila y Quintana Roo, cuyos calendarios municipales difieren).

Las elecciones más grandes de la historia de México

El crecimiento constante del Padrón Electoral y la Lista Nominal del INE —que se proyecta supere los 100 millones de ciudadanos inscritos—, sumado a la coincidencia masiva de calendarios locales con el federal, convertirán a este proceso en el más grande en la historia del país.

Análisis Azteca Noticias

Más allá de las boletas impresas, la elección de 2027 representa tres grandes encrucijadas para la nación:

