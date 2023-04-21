Debate Edomex: Estas son las propuestas de Delfina y Alejandra para frenar los feminicidios

Las candidatas por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, se comprometieron durante el primer debate a frenar los feminicidios en la entidad, fortaleciendo a la Policía de Género para atender todas las denuncias por violencia contras las mujeres.

En su intervención Alejandra del Moral, aspirante del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, afirmó que en caso de ganar la gubernatura asumirá todos los casos de feminicidio como "tema prioritario" y exigirá que ningún delito contra la mujer quede impune.

"Tengo el compromiso de luchar contra todas las manifestaciones de violencia que padecemos y como próxima gobernadora asumo la responsabilidad de trabajar sin descanso por las mujeres... Todos los feminicidos serán resueltos, cualquier violación o agresión contra las mujeres lo voy a tomar como un tema personal, será castigado. Si tocan a una, nos tocan a toda", expresó en el debate.

Por su parte Delfina Gómez recordó que, tan sólo en 2022, el Estado de México acumuló 129 feminicidios y lamentó que muchos de ellos sigan sin resolverse. Por esta razón adelantó que buscará que todos los municipios del estado conformen una Policía de Género para atender estas denuncias.

Además, reveló que vinculará los botones de pánico que están instalados en algunos puntos de la entidad con las cámaras del C5 para acudir rápidamente a los sitios donde se registren estos hechos.

"Haré acciones contundentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia contra las mujeres, se trabajará en coordinación con el gobierno Federal y municipal...La policía de género es importante porque entre mujeres nos entendemos, yo sí creo que la mujer puede colaborar para bien, sí creo que la mujer no se tiene que sostener pisando a otras para poder subir, yo sí creo en las mujeres que luchan, pero saben respetar los derechos de otras mujeres", concluyó la aspirante por Morena, PT y PVEM en el debate.