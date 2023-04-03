¿Por qué las elecciones 2023 en Edomex serían históricas?

El pasado domingo 2 de abril del 2023, comenzenzaron las campañas de las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, donde además de elegirse la gubernatura, se votará por 16 diputaciones en el primer estado, actualmente al mando del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, la jornada electoral es desde ya considerada un hecho histórico.

Principalmente, las elecciones 2023 en Edomex son consideradas trascendentales, ya que es la primera ocasión que la entidad será liderada por una mujer, además de que otro partido político, diferente del PRI, podría tomar la gubernatura.

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el 4 de junio|Twitter @blancamartinex

Elecciones 2023 en Edomex, primera vez que gobernaría una mujer en la entidad

Fue el pasado 21 de marzo cuando Alejandra del Moral y Delfina Gómez registraron su candidatura para las elecciones 2023 en el Estado de México por parte de la coalición Va por el Estado de México y Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, respectivamente.

Por otro lado, Delfina Gómez, candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), forma la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

Cabe recordar que, a pesar de que ambas mujeres se enfrentarán en las elecciones 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, no será la primera vez que compiten por un cargo político.

Esta es la historia de rivalidad entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral previo a elecciones 2023

|Twitter @delfinagomeza/@AlejandraDMV

Elecciones 2023 en Edomex: ¿Fin de más de 80 años del PRI?

Actualmente, Edomex es gobernado por Alfredo del Mazo Maza por parte del tricolor. Desde el primer minuto del pasado domingo, la abanderada Alejandra del Moral, comenzó la campaña electoral por parte de la coalición conformada por el mismo partido en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Cabe destacar que no solo el tricolor fue el partido dominante en México durante más de 70 años, hasta que el Partido Acción Nacional (PAN) logró derrotarlo en la elección presidencial del 2000. Sino que en Edomex lleva más de 80 años gobernando.

El PRI ha gobernado Edomex desde 1942 de manera ininterrumpida, cabe destacar que Alfredo del Mazo es el último de dos dinastías del tricolor, pues la entidad ha sido liderada en tres ocasiones por un Del Mazo.

¿Quiénes son las candidatas de las elecciones 2023 en Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:



Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

De igual forma, el 4 de junio se celebrarán las elecciones 2023 en Coahuila, estado que ha sido gobernado por el PRI desde hace décadas. Estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: