Las elecciones de Coahuila y Estado de México, donde se elegirán a gobernadores y 25 diputaciones locales en la primera entidad, se encuentran a la vuelta de la esquina el próximo 4 de junio. Ante esto, el Instituto Nacional Electoral (INE) explica cómo votar en las elecciones de 2023 si se reside en el extranjero.

El INE a través de sus redes sociales explica a las personas cómo votar en las elecciones de 2023 si se encuentran extranjero, cabe destacar que esto tiene una fecha límite de registro.

¿Cómo votar desde el extranjero en las elecciones de 2023?

De acuerdo con el gobierno de México, las y los ciudadanos originarios de Coahuila y Estado de México que residen en el extranjero, podrán votar por la gubernatura de su estado en las elecciones de 2023. Podrán elegir la modalidad para emitir su voto vía internet, vía postal y por primera vez, vía presencial, como prueba piloto en algunos consulados, pero, ¿cómo votar?

El registro para poder votar en las elecciones de 2023 desde el extranjero se inició desde el pasado 1 de septiembre de 2022; sin embargo, continuará hasta el 10 de marzo de este 2023. En ese sentido, se debe realizar el registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Después de hacer el registro de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, con el folio y clave de elector, se podrá dar seguimiento a la solicitud para conocer el estatus.

¿Eres originario de #Coahuila o el #Edomex?



📲 Regístrate antes del 10 de marzo en https://t.co/D4aC3HcBjT y vota desde el exterior el próximo 4 de junio en las #Elecciones2023MX. #VotoExtranjero 🌎 pic.twitter.com/5vWODEvQnt — @INEMexico (@INEMexico) February 8, 2023

¿Qué requisitos se necesitan para votar desde el extranjero en las elecciones 2023?

Para registrarse a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y si la credencial para votar es expedida en México, se necesitará:



Credencial para votar.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

Una hoja en blanco para realizar las imágenes de tu credencial.

Un número telefónico y correo electrónico para registrar los medios de contacto.

En cambio, si la credencial para votar es expedida desde el extranjero:



Credencial para votar

En caso de haber cambiado de domicilio, un comprobante no mayor de tres meses.

Un número telefónico y correo electrónico para registrar los medios de contacto.

Hay tres modalidades para emitir el voto en las elecciones de 2023|INE

Elecciones 2023: ¿Cuándo se vota desde el extranjero?

Si se eligió la modalidad postal, en el mes de mayo de 2023, el INE hará llegar al domicilio que se haya registrado un Paquete Electoral Postal que contiene la boleta electoral y demás materiales, así como información para el ejercicio del voto.

En el caso de la modalidad electrónica por internet, durante la primera semana de mayo el INE hará llegar, al correo electrónico registrado, un mensaje con el instructivo de votación, materiales de apoyo y demás información para acceder al Sistema de Voto Electrónico por Internet para las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral.

En el caso de que se haya elegido la modalidad presencial, se deberá acudir el domingo 4 de junio de 2023 a cualquiera de las sedes consulares que se habiliten para recibir la votación, con la credencial para votar vigente.

