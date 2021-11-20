Cuatro claves para entender las elecciones en Chile

Chile celebrará este domingo 21 de noviembre elecciones para elegir al presidente que sustituirá a Sebastián Piñera y para renovar la Cámara de Diputados y el Senado. Los comicios resultan relevantes e inciertos porque se enfrentan candidatos de todas las oposiciones ideológicas y políticas, sin que se presenta un pronóstico claro sobre quien podría ser ganador.

Además, las elecciones llegan en un momento difícil para Chile, país que está marcado desde hace dos años por protestas sociales, por la pandemia de coronavirus, la redacción de una nueva Constitución y el juicio político contra Piñera, el actual presidente.

Para comprender un poco de lo que representan las elecciones para Chile, te dejamos cuatro claves importantes sobre los comicios y el contexto político-social que se vive en el país sudamericano.

Boletín proceso constitución de mesas. En Chile, sobre un universo de 46.629 mesas receptoras de sufragios, se encuentran constituidas un total de 21.938 , equivalente al 47,2%.#Elecciones2021CL pic.twitter.com/VpYY0EXhQK — Servicio Electoral (@ServelChile) November 20, 2021

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones de Chile?

En la contienda electoral de Chile participan siete candidatos, desde la izquierda hasta la ultraderecha, sin embargo, ninguno alcanza el 30 por ciento en la intención de votos, de acuerdo con encuestas hechas en Chile, lo que significa una segunda vuelta en las elecciones.

Los candidatos a la presidencia de Chile son:

Sebastián Sichel Ramírez, Pacto Chile Vamos

Gabriel Boric Font, Pacto Apruebo Dignidad

José Antonio Kast Rist, Partido Republicano de Chile

Franco Parisi Fernández, Partido de la Gente

Marco Enríquez-Ominami Gumucio, Partido Progresistas de Chile

Yasna Provoste Campillay, Partido Demócrata Cristiano

Eduardo Artés Brichetti, Partido Unión Patriótica

La Constitución de Chile señala que el candidato que obtenga la mayoría absoluta (el 30 por ciento de los votos) se convertirá en presidente de la nación; si esto no llegara a ocurrir, los dos candidatos con mayor cantidad de votos deberán competir en una segunda vuelta, la cual se celebrará el 19 de diciembre del 2021.

¿Qué pasa con Sebastián Piñera, actual presidente de Chile?

Sebastián Piñera enfrentó protestas sociales que se desarrollaron entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en las cuales, los ciudadanos exigían mejoras en los sistemas de educación, salud, pensiones, entre otras demandas.

Además, el actual presidente de Chile también afrontó la pandemia de coronavirus que azotó al mundo, y aumentó el descontento en el país americano por la falta de insumos para enfrentar la pandemia.

Y este año, la oposición en el Senado de Chile llevó a Piñera a un juicio político, luego de que su nombre apareciera en una investigación periodística, sin embargo, fue absuelto porque no se lograron los 29 votos necesarios para su destitución.

La nueva Constitución de Chile

Como resultado de las protestas de 2019 en Chile, en 2020 se aprobó la redacción de una nueva Constitución. Desde el 7 de julio está en marcha una Convención Constitucional en Chile para redactar la carta magna que reemplazará a la de 1980, creada en la dictadura de Pinochet.

¿Cómo llega Chile a estas elecciones?

Las elecciones de Chile que se celebrarán este domingo, llegan en un momento difícil para el país, pues se desarrollan en un ambiente en el que el actual presidente solo tiene el 12 por ciento de aceptación por parte de los ciudadanos, que además enfrentó un proceso de destitución.

Chile también sufre crisis económica producto de la pandemia del Covid-19, pues su PIB cayó un 6 por ciento, su peor recesión en décadas, y quien resulte ganador en la elección del domingo, deberá buscar el camino a la reactivación.

También vive una fuerte crisis migratoria en el norte del país, por ciudadanos venezolanos y peruanos que buscan ingresar a Chile, situación que ha dejado numerosos incidentes violentos, que el próximo presidente deberá resolver.

