Voyager 1 ya es el primer artefacto humano en alejarse a un día luz de la Tierra. Tras despegar el 5 de septiembre de 1977 y viajar casi 50 años, la nave de la NASA alcanzó este miércoles 18 los 25 mil 902 millones de kilómetros de distancia, moviéndose por el espacio interestelar a 61 mil kilómetros por hora respecto al Sol.

¿Qué significa estar a un día luz de la Tierra?

A esta distancia, cualquier mensaje de radio tarda 24 horas en llegar a los receptores de la sonda y una respuesta demora 48 horas. Para comparar, la luz solar tarda 8.3 minutos en tocarnos y el brillo lunar apenas 1.3 segundos. Aun así, la nave mantiene activos dos instrumentos que envían datos científicos desde el medio interestelar, región donde entró en agosto de 2012.

Nuestra nave espacial Voyager 1 se aproxima a un hito histórico. El 18 de noviembre de 2026, alcanzará una distancia de un día luz de la Tierra. Aprende más: https://t.co/ahR2wZy7mo pic.twitter.com/6wmkCLN9aG — NASA en español (@NASA_es) November 16, 2026

En los años 70 no existían cohetes con la potencia suficiente para vencer la gravedad del Sol. Dos estudiantes de posgrado, Michael Minovitch y Gary Flandro, resolvieron el problema al proponer que la sonda aprovechara una alineación planetaria que ocurre cada 175 años para “robar” energía de las órbitas de Júpiter y Saturno sin gastar combustible extra.

Lleva un mensaje através de un disco de oro

La nave lleva un disco de oro que durará mil millones de años, con un cartucho, aguja, instrucciones usando el átomo de hidrógeno y la ubicación de la Tierra frente a 14 púlsares. Incluye saludos en 55 idiomas, música y diversos sonidos de nuestro planeta.

Para dar una buena primera impresión en el cosmos, el equipo dejó fuera las guerras y las hambrunas. Su objetivo era que cualquier civilización ajena nos recordara por el arte y la música de Mozart antes que por el genocidio de Hitler.