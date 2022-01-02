Cancelan más de 3 mil 800 vuelos al inicio de este 2022 por omicron

En todo el mundo fueron cancelados más de 3 mil 800 vuelos durante el domingo, comenzado el 2022 con esta cifra que suma al número de interrupciones en los viajes durante las semanas festivas a causa del clima adverso y el aumento de casos de la variante omicron de Covid-19.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos, Flightaware.com , más de la mitad de dichos viajes fueron cancelados en Estados Unidos (EU), ya que la tarde del domingo se cancelaron más de 2 mil 200 entradas y salidas desde dentro del país norteamericano.

A nivel mundial, la página de internet indicó que se retrasaron más de 8 mil 800 vuelos, y las aerolíneas con más cancelaciones fueron: SkyWest (SKYW.O) y SouthWest (LUV.N), teniendo más de 400 anulaciones cada una.

Esto se debe a que la variante omicron es altamente transmisible y se ha propagado rápidamente, causando un fuerte aumento de infecciones por Covid-19, obligando a las aerolíneas a cancelar vuelos cuando los pilotos y la tripulación de cabina están en cuarentena.

Omicron-related disruptions cause over 3,800 flight cancellations to kick off 2022 https://t.co/VWdI64ikDC pic.twitter.com/eEiPeCreOq — Reuters (@Reuters) January 2, 2022

Aerolíneas cancelan vuelos por escasez de personal a causa del omicron

Pese a que las vacaciones de Navidad y Año Nuevo suelen ser un momento alto para los viajes aéreos, las aerolíneas de EU también han suspendido o reducido sus vuelos debido a la escasez de personal relacionada con la variante omicron de Covid-19.

Las autoridades estadounidenses han registrado al menos 346 mil 869 casos de Covid-19 desde el sábado pasado, y el número de muertos en EU por coronavirus aumentó en al menos 377 a 828 mil 562.

En cuanto al omicron, éste ha traído un número récord de casos y ha amortiguado las festividades de Año Nuevo en gran parte del mundo, provocando que algunas empresas tuvieran que cambiar sus planes para aumentar la cantidad de empleados que trabajan desde sus oficinas a partir del lunes.

Sin embargo, la tripulación de cabina, los pilotos y el personal de apoyo de las aerolíneas de EU se mostraron renuentes a trabajar horas extra durante las vacaciones, a pesar de las ofertas de importantes incentivos económicos.

Algunos sindicatos de aerolíneas comentaron que la mayoría del personal tenía miedo de contraer Covid-19 y no fue de su agrado saber que iban a lidiar con"pasajeros rebeldes".

En los meses previos a las vacaciones, las aerolíneas cortejaban a los empleados para garantizar una dotación de personal sólida, después de dar licencia o despedir a miles durante los últimos 18 meses cuando la pandemia afectaba a la industria.

