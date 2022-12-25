Aerolíneas cancelan miles de vuelos en EU por tormenta invernal

Las aerolíneas cancelaron casi 2,700 vuelos en Estados Unidos hasta el sábado por la tarde, después de que una fuerte tormenta invernal paralizó las operaciones aeroportuarias en todo el país, frustrando a miles de viajeros durante las fiestas de fin de año.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, el sábado por la tarde se habían producido unos 6,200 retrasos en vuelos con origen o destino en Estados Unidos, con un total de 2,700 cancelaciones. Las cancelaciones hasta el sábado por la tarde incluían más de 750 vuelos de Southwest Airlines LUV.N y casi 500 de Delta Air Lines Inc DAL.N.

Las interrupciones de los vuelos se produjeron en un momento en que una tormenta invernal cubre gran parte de Estados Unidos el sábado, provocando cortes de electricidad y accidentes automovilísticos. Se pronosticó que el descenso de las temperaturas provocaría la Nochebuena más fría jamás registrada en varias ciudades, desde Pensilvania hasta Georgia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas máximas del sábado en Pittsburgh serán de tan sólo 7 grados Fahrenheit (-13 grados Celsius), por debajo del récord histórico de 13 grados F en Nochebuena, alcanzado en 1983.

@SouthwestAir unbelievable as you are the ONLY airline with cancelled flights out of MCI with no notification. Rebooked after standing in line for 3 hrs - you only had 2 attendants. That flight now delayed and will miss connection. I’m just trying to see my seriously ill Dad. pic.twitter.com/I0sI0qssC2 — Darlene Cavender (@darlenecavender) December 24, 2022

Según el Programa de Investigación del Cambio Global de Estados Unidos, las tormentas invernales han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos 70 años. Esto se debe en parte al cambio climático, según el Fondo de Defensa Medioambiental, porque el planeta evapora más agua a la atmósfera a medida que se calienta, lo que provoca más precipitaciones en general.

El viernes, las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos ascendían a 5,936, según FlightAware.

"El aumento del volumen de tráfico aéreo y el tiempo invernal que afecta a la mitad norte de Estados Unidos todavía podría causar retrasos en los viajes de fiestas de fin de año", dijo el sábado la Administración Federal de Aviación (FAA), aunque se esperaba que las condiciones de viaje mejoren.

Una filial de NBC News informó que la tormenta invernal había llevado a la cancelación de más de 130 vuelos hasta el sábado por la mañana en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Algunos pasajeros dijeron al medio de comunicación que no habían sido avisados antes de acudir al aeropuerto.

Una filial de ABC News mostró largas colas en el Aeropuerto Internacional de Denver el sábado por la mañana, donde más de 150 vuelos fueron retrasados y casi 130 fueron cancelados.

El ferrocarril de pasajeros Amtrak canceló decenas de trenes hasta Navidad, lo que interrumpió los viajes navideños de miles de personas.