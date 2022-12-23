Un millón de personas, sin electricidad por tormenta invernal en EU

La tormenta invernal que se acerca a Estados Unidos provocó que 1.25 millones de hogares se quedaran sin electricidad en el sur y el este del país desde el viernes por la mañana. Tan solo en Carolina del Norte, más de 150 mil clientes se quedaron sin energía.

Los fuertes vientos y bajas temperaturas que ha generado la tormenta invernal han causado grandes estragos en Estados Unidos; también se han alterado el tráfico aéreo comercial durante uno de los periodos de mayor actividad del año.

Casi tres mil 500 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados por el sistema de tormentas que se reportaron este viernes en el país.

Alerta en Estados Unidos por tormenta invernal

Más de dos tercios de la población estadounidense están bajo una alerta de clima extremo debido a la tormenta invernal que ya comenzó a envolver con heladas y extremas bajas temperaturas.

❄️ Estados Unidos, bajo la #nieve. Estas imágenes de la tormenta invernal que afecta a más de 110 millones de personas en #EU son solo una muestra del poder de la naturaleza.



Reporta Raziel Cruz Salazar. pic.twitter.com/Or95GvxzzP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2022

La onda de frío intenso se extendió desde Texas hasta Montana e iba camino al este. Más de 240 millones de personas estaban bajo algún tipo de aviso de clima extremo, dijo el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El frío entumecedor agravado por los fuertes vientos incluso se agudizó a la frontera entre Estados Unidos y México, con una sensación térmica que llegó a apenas un dígito en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

Se espera que el "ciclón bomba" arroje más de 90 centímetros de nieve en Buffalo, Nueva York; 33 centímetros en Kalamazoo, Michigan; y 38 centímetros en Erie, Pensilvania, dijo Robin Cook, un experto del servicio meteorológico.

La temperatura más baja en Estados Unidos el viernes por la mañana se aumentó en Havre, Montana, donde el termómetro marcó -38 grados celsius. Pero la formación de hielo en el sur del país podría convertirse en una amenaza aún mayor para la seguridad pública, ya que esas regiones están menos acostumbradas al frío y la nieve.

