Sergio Carmona: Sangre y combustible de Morena

Sergio Carmona, alias “El rey del huachicol”, generó ganancias estimadas en más de 600 mil millones de pesos, de acuerdo con investigaciones y testimonios presentados por periodistas y agencias de inteligencia.

Estos recursos de procedencia ilícita habrían financiado las campañas políticas del partido Morena en municipios, diputaciones y al menos ocho gobernadores durante los procesos electorales de 2021 y 2022.

En este programa especial también se explora cómo su hermano Julio Carmona, huyó a los Estados Unidos para entregarse como testigo protegido y proveer a las agencias del FBI, la DEA y la CIA una copia del teléfono celular con mensajes, videos y bitácoras que vinculan a altos funcionarios públicos.

Mientras que en México, la viuda de Carmona, Perla McDonald, presuntamente heredó el control de la estructura financiera y colocó a personas de su confianza en puestos clave dentro del gobierno de Tamaulipas para recuperar los fondos invertidos, convirtiéndose en el blanco de un atentado armado en 2025 que buscaba silenciar la información documental que posee sobre las altas esferas del poder.