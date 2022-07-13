Walter White y Jesse Pinkman, de Breaking Bad, tendrán sus estatuas

Walter White y Jesse Pinkman, los protagonistas de Breaking Bad, una de las series de televisión preferidas por las audiencias de los últimos años, tendrán sus estatuas en Albuquerque, Nuevo México.

A través de un comunicado, autoridades de la comunidad indicaron que el creador de la serie de Breaking Bad, Vince Gilligan, encargó que las estatuas de Walter White y Jesse Pinkman las hiciera el artista Trevor Grove en 2019.

Será la casa productora y el productor de la serie los que donen las estatuas de los protagonistas de Breaking Bad a Albuquerque, un sitio que cobró renombre tras este producto televisivo.

¿Cuándo develarán las estatuas de Breaking Bad?

De acuerdo con medios locales, las estatuas de Walter White y Jesse Pinkman serán develadas el próximo 29 de junio en el Centro de Convenciones de Albuquerque, Nuevo México.

Se prevé que en la ceremonia se encuentren el alcalde de la ciudad, Vince Gilligan, además Peter, Gould, cocreador de Better call Saul y los actores Bryan Cranston y Aaron Paul, protagonistas de Breaking Bad.

“A lo largo de los años, dos series de televisión y una película, Albuquerque ha sido maravillosa con nosotros. Quería devolver el favor y dar algo a cambio (...) Me hace feliz imaginarlos adornando The Duke City durante décadas, atrayendo a autobuses llenos de turistas", indicó el productor de Breaking Bad.

Breaking Bad recibió varias nominaciones a los Premios Emmy en 2008 y Emmy. En la edición 71 de los Globos de Oro, esta serie televisiva recibió dos premios como mejor serie dramática y mejor actor dramático, para Bryan Cranston por interpretar a Walter White.

Otros de los premios que obtuvo Breaking Bad fueron los Television Critics Association Awards.