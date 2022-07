Better Call Saul: ¿Cuándo sale la segunda parte de la sexta temporada?

Después de poco más de un mes, finalmente tendremos el regreso de Better Call Saul. Este martes 12 de julio el spinoff de Breaking Bad estrenará la segunda parte de su sexta y última temporada y por fin veremos el tan esperado regreso de Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman, respectivamente.

Después de siete capítulos que nos dejaron con un sorpresivo final de mitad de temporada, en Azteca Deportes te contamos todo lo que tienes que saber sobre los últimos episodios de Better Call Saul.

Better Call Saul: ¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios?

-Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

-México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

-Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

-Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 6 de Better Call Saul?

La segunda parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul contará con seis episodios. Este martes 12 de julio se estrenará en Netflix y cada semana se irá estrenando uno como sucedió con la primera parte. Estos seis capítulos se suman a los siete que fueron lanzados desde abril en la parte uno.

Better Call Saul: Reparto de la temporada 6

-Jimmy McGill - Bob Odenkirk



-Mike Ehrmantraut - Jonathan Banks

-Kim Wexler - Rhea Seehorn

-Howard Hamlin - Patrick Fabian

-Nacho Varga - Michael Mando

-Lalo Salamanca - Tony Dalton

-Gus Fring - Giancarlo Esposito

¿Puedo ver Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad?

Al tratarse de una precuela, es posible ver Better Call Saul antes que Breaking Bad. La serie que cuenta la historia de Saul Goodman transcurre en el 2002, mientras que la antecesora se lleva a cabo en el 2008. Sin embargo, varios expertos recomiendan ver antes Breaking Bad al ser la primera serie de este universo.