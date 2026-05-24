¡Adiós al spam y las estafas! Pasos para silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp

Recibir llamadas de números desconocidos con ladas internacionales o de contactos que no tenemos guardados se ha convertido en una de las molestias más grandes y peligrosas al usar WhatsApp, por ello, la aplicación cuenta con algunos ajustes para evitar este tipo de problemas, pero ¿cómo puedo silenciar las llamadas? Esto sabemos

¿Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

¡Toma nota! Si eres de las personas que recibe constantemente llamadas de números desconocidos por WhatsApp existen algunos trucos para silenciarlas, pero ¿cuáles son los pasos a seguir?



Abre WhatsApp desde tu celular.

desde tu celular. Dirígete a "Ajustes"

Entra a "Privacidad"

Selecciona "Llamadas"

Activa la opción de "Silenciar las llamadas de números desconocidos"

Una vez que se habiliten esta herramienta, se desactivarán las notificaciones de números desconocidos, incluso aunque estos sigan comunicándose contigo.

Ahora, es importante aclarar que en caso de llamar o enviar mensajes a usuarios desconocidos, estos podrán contactarse contigo después, por lo que la única solución para romper contacto con ellos, es bloquearlos por completo.

¿Qué hacer si fui víctima de estafa por WhatsApp?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa por WhatsApp lo primero que debes hacer es borrar los datos de navegación, así como revisar tus cuentas bancarias y avisarle a tus contactos que caíste en esta estafa, esto para que tengan cuidado de no ser estafados. Recuerda que también es importante denunciar, pero ¿cómo hacerlo?



Comunícate con el soporte técnico de WhatsApp , puedes enviarles un correo electrónico al support@whatsapp.com ; su respuesta podría tardar alrededor de 48 horas.

, puedes enviarles un correo electrónico al ; su respuesta podría tardar alrededor de 48 horas. Denuncia a la policía cibernética, puedes llamarlos al 5242 5100 ext. 5086. Debes tener evidencia de la estafa.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas por WhatsApp?

¡Toma nota! Expertos en ciberseguridad recomiendan aumentar las medidas de protección en WhatsApp, un ejemplo de ellos, es la “verificación a dos pasos”, pero ¿cómo se hace?

