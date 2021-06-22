Un desafío distribuir vacunas COVID que prometió EU a nivel mundial

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la demora en compartir vacunas contra el coronavirus con otros países se debe a desafíos logísticos, luego de que la Casa Blanca presentara un plan para compartir 55 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de EE. UU. A nivel mundial.

"Lo que hemos descubierto que es el mayor desafío no es en realidad el suministro, tenemos muchas dosis para compartir con el mundo, pero este es un desafío logístico hercúleo", dijo Psaki.

Estados Unidos envió 2,5 millones de dosis de vacuna COVID-19 a Taiwán el sábado, más del triple de la asignación previa de vacunas de Washington para la isla, que se ha enfrentado a una creciente presión política y militar de China.

Demora en la distribución de vacunas de EU contra COVID. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo|PEDRO NUNES/REUTERS

Distribución de vacunas COVID es un desafío

Washington, compitiendo con Beijing para profundizar la influencia geopolítica a través de la llamada "diplomacia de las vacunas", inicialmente había prometido donar 750.000 dosis a Taiwán, pero aumentó ese número a medida que la administración del presidente Joe Biden avanza en su promesa de enviar 80 millones de vacunas fabricadas en Estados Unidos en todo el mundo.

"La administración de Biden Harris anunció la lista de distribución de los 55 millones restantes de los 80 millones de dosis del suministro de vacunas de Estados Unidos. El presidente Biden se ha comprometido a enviar a nivel mundial y asignar para fines de junio al servicio de poner fin a la pandemia. Ya hemos enviado millones de dosis al mundo, incluidas 2.5 millones de dosis que llegaron a Taiwán este fin de semana", comentó Psaki.

Demora en la distribución de vacunas de EU contra COVID. REUTERS/Ann Wang|ANN WANG/REUTERS

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China también intenta distribuir vacunas COVID

China, que considera a Taiwán una parte integral de su territorio, se ha ofrecido repetidamente a enviar vacunas contra el coronavirus a la isla, que ha estado luchando contra un aumento en las infecciones domésticas. Taipei ha expresado su preocupación por la seguridad de las vacunas chinas.

Las 2,5 millones de dosis donadas de la vacuna Moderna Inc (MRNA.O) saldrían de Memphis, Tennessee, en un vuelo perteneciente a China Airlines de Taiwán temprano el sábado y llegarían a Taipei el domingo por la noche, dijo a Reuters un alto funcionario de la administración estadounidense. señalando que la pronta entrega se debió a que los expertos de ambas partes pudieron resolver los problemas regulatorios.