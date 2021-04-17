Este sábado se realizó el funeral del príncipe Felipe, cuyos restos fueron trasladados del castillo de Windsor a la capilla de San Jorge en un Land Rover, detrás del vehículo caminaron William y Harry, pero los hermanos no lo hicieron juntos.

Mientras el ataúd avanzaba hacia la capilla, se pudo observar a los príncipes, pero no lado a lado como se esperaba, entre el príncipe William y Harry caminó su primo Peter Phillips, hijo de la princesa Ana.

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El orden en que caminó el cortejo fúnebre fue publicado el pasado 15 de abril por el Palacio de Buckingham, desde ese momento surgió la pregunta de por qué los hermanos no caminarían juntos en la procesión que encabezó su padre, el príncipe Carlos y la princesa Ana, hija de la reina Isabel II.

Una de las versiones apuntaba a que esta decisión se tomó para minimizar las tensiones familiares que habrían surgido después de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, revelaran detalles de la realeza a la comunicadora Oprah Winfrey.

Durante esa entrevista, el matrimonio tocó temas sensibles como el racismo, la propia Meghan señaló que durante su embarazo, “hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel del bebé cuando naciera”.

Luego que estas declaraciones salieron a la luz, el príncipe William aseguró que la realeza británica “no es una familia racista”.

Para terminar con los rumores, el Palacio de Buckingham explicó en un comunicado que el cortejo fúnebre no tenía nada que ver con las tensiones que actualmente atraviesa la familia real.

“Este es un funeral y no vamos a dejarnos llevar por las percepciones del drama. Los arreglos han sido acordados y representan los deseos de Su Majestad”, añadió el palacio.

William, Harry y Kate Middleton, juntos después del funeral

Cuando el servicio fúnebre dentro de la capilla de San Jorge terminó, los miembros de la familia real comenzaron a salir y entre ellos se pudo observar a William y Harry, quienes mantuvieron una conversación con Kate Middleton, esposa del hijo mayor de Lady Di.

En un video que circuló en redes sociales, aparecen los tres miembros de la familia real caminando juntos mientras platican, marcando el primer encuentro de los hermanos después de la polémica entrevista con Oprah.

William y Harry caminaron juntos, como hermanos, al funeral de su abuelo. 👑



🎥 https://t.co/hzBRyBr6v3 @RoyalFamily pic.twitter.com/axlUgXQj1x — Luis Miguel Pari (@luismiguelpari) April 17, 2021

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