Wladimir Klitschko, excampeón de box, se alista en ejército de Ucrania

En medio de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania, el excampeón de box de la categoría de los pesos pesados, Wladimir Klitschko, se alistó como reservista en el ejército de Ucrania. Este boxeador ha afirmado que el amor que le tiene a su país, le obliga a defenderlo.

La "nación eslava" se ha preparado para una posible ofensiva militar después de que en las últimas semanas, Rusia ha reunido a docenas de miles de soldados en las cercanías de las fronteras ucranianas. Esto a pesar de que Moscú asegura que no tiene planes de invadir a excampeón de box.

Además de Wladimir Klitschko, el excampeón de box, su hermano Vitali Klitschko, quien es Alcalde de Kiev y excampeón de box de los pesos pesados, estuvo presente durante la inauguración de un centro de reclutamiento de las Fuerzas de Defensa Territorial en Kiev, capital de Ucrania.

En referencia a la retirada parcial de algunas embajadas, Wladimir Klitschko señalo que: "Mi hija va a la escuela en un barrio aquí. La escuela está actualmente cerrada porque los embajadores han enviado a las familias a casa".

Former heavyweight boxing champion Wladimir Klitschko signed up for Ukraine's reserve army in Kyiv https://t.co/c4onNkZe8J pic.twitter.com/1KLKrCvgT0 — Reuters (@Reuters) February 2, 2022

Exboxeador se alista en ejército de Ucrania por amor a su país

El excampeón de box señaló que se alistó como reservista en el ejército de Ucrania debido a que "Es el amor, el amor por mi ciudad, por mi hogar, por mi familia, por mis vecinos, por mi hija, lo que me ha traído hoy aquí, lo que me ha llevado a tomar esta iniciativa y a participar en esta defensa territorial".

Alcalde de Kiev prefiere una solución diplomática entre Rusia y Ucrania

El Alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, asegura que prefiere una solución diplomática al conflicto con Rusia, pero no tampoco descarta la posibilidad de tomar las armas.

Vitali Klitschko, Alcalde de Kiev señala que "Si no, tenemos que prepararnos para tomar las armas en nuestras manos y defender el país".

Ucrania ha presionado a los aliados occidentales para que envíen ayuda y armas con la finalidad de disuadir a Rusia de una posible invasión o ataque en contra del "país eslavo".