Ucrania no se fia; prepara reservistas para el conflicto con Rusia

De lunes a viernes, Mykhaylo es abogado, Alexander es programador de TI y Konstantin trabaja como independiente en publicidad online; pero los tres se reunieron en un sitio de construcción abandonado en las afueras de Kiev, para entrenarse como reservistas del ejército de Ucrania, listos para ser llamados en caso de que estalle un conflicto con la vecina Rusia.

Nerviosa por la amenaza de unas 120 mil tropas rusas reunidas cerca de la frontera con Ucrania, Kiev ha lanzado una nueva fuerza de defensa territorial este año, que quiere convertir en un cuerpo de hasta 130 mil personas.

Si bien pueden tener pocas posibilidades contra un ejército ruso mucho más grande y mejor equipado, los reservistas como ellos podrían tener la tarea de proteger las áreas concentradas de civiles como Kiev, en medio de cualquier conflicto.

Ukrainian reservists gear up in case of conflict with Russia https://t.co/zHs47wzz6t pic.twitter.com/umcwo1QWd8 — Reuters (@Reuters) January 29, 2022

El entrenamiento del sábado reunió a unos 70 lugareños, algunos con equipo completo de infantería con rifles de caza y con experiencia de combate cuando Rusia se anexó Crimea en 2014 y luego respaldó a los rebeldes que luchaban contra las tropas gubernamentales en el este de Ucrania.

A otros voluntarios con zapatillas y ropa deportiva informal se les entregaron rifles de madera simulados.

Konstantin Sevchuk / Trabajador independiente:

Estoy preocupado. Estoy menos preocupado cuando, bueno, vine aquí para preocuparme menos, para ver a las personas que están listas para algo, y prepararme y apoyar todo esto.

"Realmente no encaja en mi vida, realmente no lo quería. Pero ahora la situación es tal que lo necesito", dijo Sevchuk de 43 años y quien hasta ahora había evitado cualquier contacto con el ejército después de servir un año en la región oriental de Donbass en 2014, durante la movilización general de Ucrania.

Ucrania prepara a sus reservistas para el conflicto con Rusia. REUTERS/Valentyn Ogirenko|VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Si bien el programador de TI Alexander participó en las protestas masivas a favor de la democracia "Maidan" de 2013/2014 en Kiev, dijo que no se sentía listo para luchar cuando Moscú reaccionó al derrocamiento del presidente prorruso de Ucrania, anexando Crimea.

"Ahora estoy en la mitad de los treintas y es hora de que me una", dijo, con el rostro cubierto con un pañuelo azul. "Es mejor unirse ahora que cuando sea demasiado tarde. Quiero estar preparado".

Respirando con dificultad después de levantarse y tirarse al suelo cubierto de nieve varias veces con su equipo pesado, Mykhaylo, de 39 años, estaba entusiasmado por ir a pelear.

"Mi inclinación hacia las naves de guerra ha estado allí mucho antes de la guerra. Ahora tiene mucho sentido hacerlo", dijo durante los ejercicios de exhibición.

Ucrania sin pánico ante posible conflicto contra Rusia

Mientras que Estados Unidos ha advertido que una intervención militar es probable, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, ha dicho que demasiado "pánico" está perjudicando la economía de 41 millones de personas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que Occidente no ha abordado las principales demandas de seguridad de Moscú en la crisis de Ucrania, pero que está dispuesto a seguir dialogando.