Crean Wondaleaf, el primer condón unisex del mundo

Se trata del condón Wondaleaf, el primer condón unisex en el mundo, cuyo inventor, un ginecólogo de Malasia, espera que les permita a las personas controlar mejor su salud sexual, independientemente de su sexo u orientación sexual.

Un ginecólogo de Malasia asegura que Wondaleaf es el primer condón unisex del mundo, que está hecho de un material de calidad médica que comúnmente se utiliza como apósito para heridas y lesiones.

John Tang Ing Chinh, ginecólogo de Twin Catalyst:

Es básicamente un preservativo normal con una cubierta adhesiva. Es un preservativo con una cubierta adhesiva que se adhiere a la vagina o al pene, además de cubrir la zona adyacente para una mayor protección.

Tang Ing Chinh agregó que el adhesivo sólo se aplica a un lado del condón, lo que significa que puede invertirse y ser utilizado por cualquiera de los dos sexos.

Cause we cool like that 😎



Wondaleaf Unisex Condoms and Wondaleaf CAP Condoms are both ultra-thin to maximise your experience! To find out more check out the link at our bio!#wondaleaf #condoms #ultrathin #safesex #sexualhealth #innovation pic.twitter.com/o1dO1RUK6s — Wondaleaf Condoms (@wondaleaf) May 5, 2021

¿Cuánto cuesta el primer condón unisex del mundo?

Una caja de Wondaleaf que contiene dos preservativos tiene un costo de 14.99 ringgit, unos 72 pesos. El precio medio de una docena de condones normales en Malasia es de entre 20 y 40 ringgit, (entre 80 y 160 pesos).

Wondaleaf, el primer condón unisex del mundo, estará disponible comercialmente a partir del mes de diciembre y se podrá comprar a través del sitio web de la empresa.

John Tang Ing Chinh, ginecólogo de Twin Catalyst:

Una vez que te lo pones, a menudo no te das cuenta de que está ahí

¿De qué está hecho el condón unisex Wondaleaf?

Estos preservativos están hechos de poliuretano, un material utilizado en los vendajes transparentes para heridas debido a que es fino y flexible, además de que es fuerte e impermeable. El Wondaleaf ha pasado por varias rondas de investigación, además de pruebas clínicas.

Basado en el número de ensayos clínicos que le han efectuado a Wondaleaf, el ginecólogo de Twin Catalyst, asegura estar bastante optimista que, con el tiempo, será un "aporte significativo a los muchos métodos anticonceptivos utilizados en la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual".

¿Para qué sirve el condón?

Impide que los espermatozoides entren al interior de la vagina en la relación sexual, pues actúa como barrera y con esto evita el embarazo. Si se usa correctamente, el condón también disminuye la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual.

