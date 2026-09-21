¡Caos en Xalapa! Desalojan a pobladores que reclamaban por el conflicto del agua

Habitantes de comunidades de Jalacingo y Altotonga fueron replegados por elementos de la policía estatal mientras mantenían una manifestación en la calle Zaragoza, a espaldas del Palacio de Gobierno de Veracruz.

El retiro ocurrió después de las 14:00 horas, cuando los agentes llegaron al lugar para despejar la vialidad.

De acuerdo con reportes periodísticos, en el operativo participaron elementos antimotines y los manifestantes fueron retirados mediante el uso de la fuerza pública.

A través de redes sociales también comenzaron a circular videos del momento en que los pobladores son empujados por los policías durante el desalojo.

¿Por qué protestaban los habitantes de Jalacingo y Altotonga?

Los pobladores viajaron hasta Xalapa para exigir la clausura de un pozo que, según sostienen, estaría afectando el abastecimiento de agua en distintas comunidades de Jalacingo y Altotonga.

La protesta generó bloqueos en calles del Centro de Xalapa y en algunas vías de comunicación de la región, como parte de la presión para que las autoridades atendieran sus reclamos.

Los manifestantes señalan que la extracción de agua destinada a actividades agrícolas ha reducido el nivel de los manantiales que abastecen a comunidades de ambos municipios.

Por ello, los pobladores demandan la intervención del Gobierno de Veracruz y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También piden que se revise la situación relacionada con el pozo señalado.

#IMPORTANTE | Granaderos desalojan violentamente a pobladores en el Palacio de Gobierno en Xalapa, #Veracruz



Los manifestantes exigen poner fin a conflicto por el agua.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/VvMI8FCYvx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

Desalojo ocurre horas después de declaración de Rocío Nahle

El operativo ocurrió horas después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, abordara el conflicto durante su conferencia de prensa.

En esa intervención, la mandataria estatal señaló que no había granaderos para desalojar a los habitantes que protestaban por el problema relacionado con el pozo; sin embargo, minutos después de las 14:00 horas, policías estatales llegaron hasta la calle Zaragoza, detrás del Palacio de Gobierno.

Ahí procedieron a retirar a los manifestantes que permanecían en el sitio.

El momento quedó registrado en videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales.