El presidente de China, Xi Jinping pide nuevos logros en la nueva Gran Marcha

China organizó un acto solemne en Beijing para conmemorar el 90º aniversario de la victoria de la Gran Marcha del Ejército Rojo. El presidente chino, Xi Jinping, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, asistió al evento y pronunció un discurso.

Xi Jinping, Presidente de China:

“En nombre del Comité Central del PCCh, del Consejo de Estado y de la Comisión Militar Central, y en nombre de todo el Partido, de todo el ejército y del pueblo chino de todos los grupos étnicos, deseo rendir mis más altos respetos a Mao Zedong, Zhou Enlai, Zhu De y a otros revolucionarios de la generación anterior que dirigieron al Ejército Rojo en la realización de esta hazaña histórica; a los comandantes y combatientes del Ejército Rojo que lucharon en la Gran Marcha y continuaron la lucha revolucionaria a lo largo y ancho del país; al pueblo chino de todos los grupos étnicos, especialmente a los de las áreas base revolucionarias, que apoyaron al Ejército Rojo; y a todos los veteranos sobrevivientes del Ejército Rojo.

“Propongo que todos nos pongamos de pie y guardemos un momento de silencio por los mártires revolucionarios que dieron su vida heroicamente durante la Gran Marcha y en las luchas revolucionarias en todo el país”, señaló.

La Gran Marcha del Ejército Rojo recorrió más de 10 provincias

El presidente chino Xi Jinping ha pedido nuevos logros en la nueva Gran Marcha de China. En su discurso conmemorando el 90º aniversario de la victoria de la Gran Marcha del Ejército Rojo, dijo: “Solo recordando la historia podemos crear un futuro más brillante.”

Recordó la Gran Marcha del Ejército Rojo, que entre octubre de 1934 y octubre de 1936 recorrió más de 10 provincias y abrió un nuevo capítulo en la revolución china. Esta hazaña revolucionaria tiene gran importancia en la historia del Partido Comunista de China, del país y del ejército, y tiene un impacto profundo en el camino hacia la revitalizacion nacional.

El liderazgo del Partido y el establecimiento de la posición central de Mao Zedong fueron decisivos para la victoria de la Gran Marcha. Dijo que el Partido y el Ejército Rojo obtuvieron su fuerza de la convicción sólida, y añadió que las tropas con ideales nobles y convicciones firmes son invencibles.

Asimismo, Xi enfatizó la importancia de integrar los principios básicos del marxismo con las realidades específicas de China para abordar los problemas del país. Destacó la importancia del pueblo como fuente de fortaleza y apoyo sólido tanto para el Partido como para el ejército del pueblo. El gran espíritu de la Gran Marcha representa el poder de la lealtad, la verdad, la justicia y la unidad. Es un tesoro valioso y una fuerza motriz poderosa que inspirará al pueblo chino a superar las dificultades y avanzar con valentía.

En esta nuevamarcha, Xi instó al pueblo a mantenerse comprometido con la realización del objetivo del segundo centenario de construir China como un gran país socialista moderno y avanzar en la revitalizacion de la nación china en todos los aspectos mediante un camino chino hacia la modernización.

Enfatizó que el Partido y el pueblo deben continuar con el espíritu de la Gran Marcha

Hizo un llamado a esfuerzos inquebrantables para promover un desarrollo de alta calidad y la seguridad, y fortalecer la resistencia del país frente a riesgos y desafíos.

También dijo que es la Gran Marcha del Ejército Rojo, que entre octubre de 1934 y octubre de 1936 recorrió más de 10 provincias como una fuerza militar de primera clase mundial y mantener el liderazgo absoluto del Partido sobre el ejército. Enfatizó que el Partido y el pueblo deben continuar con el espíritu de la Gran Marcha y crear nuevos logros en la nueva marcha del país.

Xi Jinping Presidente de China:

“Solo recordando la historia podremos crear un futuro más brillante. Todo el Partido, el ejército y el pueblo chino de todos los grupos étnicos deben unirse más estrechamente en torno al Comité Central del PCCh, promover el espíritu de la Gran Marcha y avanzar con esfuerzos constantes y determinación inquebrantable. Debemos seguir impulsando la gran causa iniciada por nuestros predecesores revolucionarios y esforzarnos por nuevos logros en la nueva Gran Marcha”.