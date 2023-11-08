Xóchitl Gálvez se registra como precandidata presidencial del PAN rumbo al 2024

La senadora Xóchitl Gálvez se registró como precandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones 2024, tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El evento se llevó a cabo en la Sede del blanquiazul, donde le entregaron una constancia.

Previo a su llegada, hubo una batucada para recibir a la senadora que pronto dejará su cargo para meterse de lleno en el proceso electoral de 2024. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que es un momento histórico para el país.

En el evento también se encontraba Renán Barrera, quien aseguró que será el próximo gobernador de Yucatán. Xóchil Gálvez asegura que sí les importa México y Guerrero. Agradeció a los diputados por la pelea “que quede claro, en este partido si nos preocupan los problemas”.

Quiero ser precandidata de @AccionNacional a la Presidencia de México. #PANConXóchitl https://t.co/4vZSR09tIk — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 8, 2023

Asimismo, la panista destacó que Margarita Zavala será parte importante de su campaña, de igual manera, agradeció su apoyo a Josefina Vázquez Mota. “Tengan la certeza que Acción Nacional siempre me abrió su puerta”, dijo.

Gálvez dijo que hoy se inicia la batalla más crucial por la lucha de la libertad y la democracia, además, afirmó que estos próximos siete meses saldrá a conquistar corazones. “Los próximos 7 meses los caminaré con enjundia y valdrán los próximos 6 años”. Dijo no hará propuestas en esta ocasión porque la acusan: “Su candidata está plana, plana, plana y no levanta”.

Xóchitl Gálvez pedirá licencia y está lista para las elecciones 2024

En el marco de su visita a Sonora, la senadora panista confirmó la fecha en que dejará el Senado para comenzar a recorrer el país para buscar la presidencia.

Será el próximo 19 de noviembre cuando deje el Senado de la República para dedicarse de lleno a representar el Frente Amplio por México (FAM).

“Cierro mi informe como senadora y empezamos la precampaña, vienen seis meses por delante, duros e intensos, pero su servidora ha remontado en todas las elecciones siempre esas desventajas”, enfatizó durante su visita.