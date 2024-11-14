Notas
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Xóchitl Gálvez acusa a Morena de manipular cifras de muertes por violencia
Gálvez afirmó que han estado “maquillando” las cifras de muertes violentas, además de que semanalmente publicará un video, ¿cuál será el próximo?
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¡Una más! TEPJF confirma que Xóchitl Gálvez incurrió en calumnia durante debate presidencial
En la sesión pública, la magistrada Mónica Soto determinó que la expresión hecha por Xóchitl Gálvez fue calumniosa; causó controversia en el lugar.
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"Es un error": Xóchitl Gálvez sobre reforma al Poder Judicial
Gálvez no dudó en decir que este tipo de reformas que buscan promover “espanta” a los inversionistas porque lo que requiere el país es crecer económicamente.
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¿Lo sabías? Conoce el monto que pagará Xóchitl Gálvez por llamar "narcocandidata" a Sheinbaum
La excandidata presidencial en las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez tendrá que pagar una fuerte multa por las declaraciones hechas contra Sheinbaum.
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Tribunal Electoral confirma multa a Xóchitl Gálvez por usar logo del INE, ¿de cuánto es?
La excandidata presidencial deberá pagar una fuerte multa, al igual que los partidos que integran la coalición, pero ¿de cuánto es? Esto dijo el Tribunal.
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Presidentes de México podrían ser juzgados como traidores a la patria, ¿en qué casos?
Xóchitl Gálvez indica que el objetivo de su iniciativa es adicionar un artículo 123 Bis al Código Penal Federal, ¿en qué consiste la propuesta presentada?