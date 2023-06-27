La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, anunció la mañana de este martes 27 de junio que se registrará como aspirante a candidata presidencial por la coalición opositora Va por México para las elecciones 2024. En ese sentido, aseguró que será la próxima presidenta de México.

A través de sus redes sociales compartió un video donde dejó en claro lo que le quería decir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia matutina; sin embargo, este le negó la entrada. Aunado a ello, aprovechó para reiterar sus aspiraciones presidenciales.

"Al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos; desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van, yo voy", destacó.

Voy a ser la próxima Presidenta de México. 🇲🇽#XóchitlVa pic.twitter.com/LoNcr4NJSL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 27, 2023

Xóchitl Gálvez descarta ir por la jefatura de Gobierno de la CDMX

A minutos de que se diera a conocer el método de Va por México para elegir al candidato o candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024, algunos militantes que dieron su punto de vista, entre ellos, Xóchitl Gálvez.

Cabe recordar que la panista ya había dejado en claro su deseo de participar en los comicios del próximo año, pero por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), cargo que actualmente ocupa Martí Batres; sin embargo, este martes decidió ir por el máximo cargo.

Con su elección se convierte en la segunda mujer que aspira por la silla presidencial, esto después de la integrante de Movimiento Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo será el registro de aspirantes de Va por México?

El método para elegir al candidato o candidata presidencial de Va por México constará de tres etapas. La primera consistirá en el registro, el cual está programado para el 4 de julio. Para poder participar en la elección de la alianza opositora, el aspirante deberá ser respaldado por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica y deberán juntar 200 mil firmas.