Xóchitl Gálvez llega a Palacio Nacional y le niegan el acceso a la mañanera de AMLO

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, llegó a Palacio Nacional para intentar ingresar a la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la dejaron ingresar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica.

En punto de las 6:14 horas, la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo arribó a la calle de la moneda, donde fue recibida entre muestras de apoyo y ataques.

Gálvez se acreditó ante los oficiales para que el presidente la recibiera en Palacio Nacional y ejerciera su derecho de réplica, como ordenó un juez federal a través de un amparo. Sin embargo, la senadora recibió una negativa por parte del personal de logística y oficiales que resguardan la entrada para medios y periodistas.

En respuesta, la panista mencionó que fueron violados sus derechos humanos por parte de la presidencia al no reconocer que el Poder Judicial le dio la razón sobre el caso de derecho de réplica. Xóchitl Gálvez también se pronunció sobre los insultos que recibió a su llegada, los cuales desestimó.

“Si ellos creen que me insultan llamándome botarga, no me insultan, hoy vengo a ejercer un derecho que un juez me otorgó, aquí estoy en Palacio Nacional para ejercer un derecho que tienen todos los ciudadanos”, expresó.

Xóchitl Gálvez advierte que entrará a la ‘mañanera’ de AMLO

Xóchitl Gálvez advirtió que insistirá durante los próximos días hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene recibirla en el salón de tesorería como a los periodistas acreditados. Inclusive, mencionó que notificará al juez sobre la negativa que recibió este lunes 12 de junio.

“Daré un mensaje y notificaré al juez porque hasta el momento no tenemos ningún recurso de presidencia, el presidente puede interponer un recurso, pero hasta el momento no lo ha hecho. La verdad de las cosas es que yo notificaré al juez, tarde que temprano se va a ejercer este derecho de réplica”, concluyó la senadora.

#CDMX | La senadora @XochitlGalvez se encuentra a las afueras de #PalacioNacional donde no se le permite el ingreso. pic.twitter.com/NcnSlW4IPt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

AMLO rechaza acceso a Xóchitl Gálvez a la mañanera

Una semana antes, AMLO expresó que no estaba de acuerdo con permitir el ingreso de Xóchitl Gálvez a la mañanera. Incluso, le sugirió hacer su propia conferencia e invitar a políticos del PAN.

“La señora Xóchitl es tenaz, puede que mantenga la conferencia más tiempo. Además, es aspirante a candidata, es todo lo que está buscando. Sería bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para querer informar”, dijo AMLO. Posteriormente, dijo que “se reserva el derecho de admisión”.