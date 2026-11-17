¡No se suspende el programa! Antes de que te asustes, debes saber que en noviembre 2026 millones de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el último depósito del año.

Los depósitos de programas como Mujeres Bienestar, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad corresponden al bimestre noviembre-diciembre, por lo que los beneficiarios deberán esperar hasta enero de 2027 para recibir su apoyo económico.

Calendario de la Pensión Bienestar: ¿qué letras cobran del 18 al 27 de noviembre?

Esto no significa que el programa fue cancelado en 2026, sino que noviembre marca el último mes de pagos del año, de acuerdo con el calendario oficial.

Con noviembre llegando a su fin, los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras de la M a la Z serán los últimos en cobrar su dinero.

La Secretaría de Bienestar realiza los depósitos por orden alfabético. A continuación te compartimos las fechas.

Fecha Apellido Miércoles 18 de noviembre M Jueves 19 de noviembre N.Ñ y O Viernes 20 de noviembre P, Q Lunes 23 de noviembre R Martes 24 de noviembre R Miércoles 25 de noviembre S Jueves 26 de noviembre T, U y V Viernes 27 de noviembre W, X, Y, Z

¿Cuándo termina el último pago de la Pensión Bienestar 2026?

El viernes 27 de noviembre está previsto que concluya la última dispersión del año, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Cabe resaltar que el dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que cae el apoyo económico.

¿Confirman aumento de la Pensión Bienestar en 2027?

¡Buenas noticias para los beneficiarios! El Gobierno de México confirmó que la Pensión Bienestar tendrá un aumento en 2027, aunque todavía no se ha dado a conocer la cantidad exacta que recibirán los adultos mayores.

El incremento a las pensiones forma parte de los ajustes que se realizan cada año para que los apoyos económicos mantengan su valor frente a la inflación.

Como referencia, estos fueron los montos establecidos durante 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos.

: 6,400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

3,100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad : 3,300 pesos.

: 3,300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.