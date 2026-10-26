Pensión Bienestar 2026: En estos días de noviembre NO habrá depósitos para adultos mayores y mujeres

A pocos días de que acabe octubre, autoridades dieron a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad en el bimestre correspondiente a noviembre y diciembre 2026.

Sin embargo, el calendario establece algunos días en que se suspenden los depósitos debido a los días feriados, reanudándose al siguiente día hábil, de acuerdo con la letra inicial del apellido.

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¿En qué días de noviembre NO habrá pagos de la Pensión Bienestar 2026?

La Secretaría de Bienestar informó que la dispersión de pagos comenzará a partir del 3 al 27 de noviembre para los beneficiarios del programa Adultos Mayores, Madres Trabajadoras, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Sembrando Vida.

Pero cómo se atraviesan varios días feriados en este mes, el calendario de pagos tendrá algunas interrupciones. Durante estas fechas, las transferencias no se verán reflejadas, ya que los bancos suspenderán sus operaciones.

A continuación, te compartimos las fechas exactas en las que no habrá. depósitos en las tarjetas bancarias.



Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Fines de semana: Sábados y domingos los bancos no operan.

Lunes 16 de noviembre: Suspensión por el Aniversario de la Revolución Mexicana (día inhábil para los bancos).

|Bienestar

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar por apellido en noviembre-diciembre 2026

Letra A: martes 3 de noviembre

Letra B: miércoles 4 de noviembre

Letra C: jueves 5 de noviembre

Letra C: viernes 6 de noviembre

Letra D, E, F: lunes 9 de noviembre

Letra G: martes 10 de noviembre

Letra G: miércoles 11 de noviembre

Letra H,I,J,K: jueves 12 de noviembre

Letra L: viernes 13 de noviembre

Letra M: martes 17 de noviembre

Letra M: miércoles 18 de noviembre

Letra N,Ñ,O: jueves 19 de noviembre

Letra P, Q: viernes 20 de noviembre

Letra R: lunes 23 de noviembre

Letra R: martes 24 de noviembre

Letra S: miércoles 25 de noviembre

Letra T,U,V: jueves 26 de noviembre

Letra W,X,Y,Z: viernes 27 de noviembre

¿Cuánto depositarán de la Pensión Bienestar en noviembre 2026?

En noviembre, esto recibirán los beneficiarios de cada programa:

