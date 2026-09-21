Notas
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¡Últimas fechas para cobrar la Pensión Bienestar! Calendario del 21 al 25 de septiembre por letra
Las fechas para recoger el pago de la Pensión Bienestar están a punto de terminar: este es el calendario del 21 al 25 de septiembre por letra.
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Mujeres Bienestar: ¿A quién le toca el pago de 3 mil 100 pesos del 14 al 18 de septiembre?
¿Eres parte del programa de Mujeres Bienestar? Te decimos qué letras reciben su pago de 3 mil 100 pesos del 14 al 18 de septiembre.
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¿A quién le toca pago de la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre? Esto dice el calendario
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar ya está disponible; te decimos a quiénes les toca su pago del 7 al 11 de septiembre.
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Calendario de pagos Pensión Bienestar: Los apellidos que cobran del 1 al 4 de septiembre
A partir de este martes 1 de septiembre inicia la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre-octubre 2026; ¿quiénes cobran primero?
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¡Oficial! Este es el calendario de pago para la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026
La Secretaría de Bienestar ya publicó el calendario completo para los pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026; te decimos cómo quedaron las fechas.
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Pensión Bienestar 2026: ¿A quiénes les toca pago del 27 al 31 de julio? Calendario por letra
El gobierno mantiene la entrega del programa Pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto, siendo esta la última semana para cobrar.