Tras el puente vacacional de este fin de semana largo, los depósitos de los programas sociales se reanudan de forma normal en todo el país. Si eres beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores o de la Pensión Mujeres Bienestar, ya puedes revisar qué día cae tu apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2026.

¿Qué letras cobran del martes 17 al viernes 20 de noviembre?

¿Qué programas del Bienestar reciben pago esta semana de noviembre?

Según el calendario oficial difundido por las autoridades, durante estos días se hace el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2026.

Esta dispersión abarca tanto a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, como a los programas de Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Letras que cobran del martes 17 al viernes 20 de noviembre

Los depósitos se hacen siguiendo la letra inicial de tu primer apellido:

Martes 17 de noviembre: Letra M.

Letra M. Miércoles 18 de noviembre: Letra M.

Letra M. Jueves 19 de noviembre: Letras N, Ñ y O.

Letras N, Ñ y O. Viernes 20 de noviembre: Letras P y Q.

¿Qué apellidos faltan por recibir su depósito la próxima semana?

Si tu primer apellido empieza con alguna de las últimas letras del abecedario, tu pago quedará listo durante la última semana del mes de la siguiente manera:

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: Letra R.

Letra R. Miércoles 25 de noviembre: Letra S.

Letra S. Jueves 26 de noviembre: Letras T, U y V.

Letras T, U y V. Viernes 27 de noviembre: Letras W, X, Y y Z.

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

¿Cómo consultar tu saldo antes de ir al cajero automático?

Para evitar filas innecesarias, puedes verificar si ya cayó tu depósito desde casa llamando al teléfono 800 900 2000 y digitando los 16 números de tu tarjeta junto con tu año de nacimiento, o revisando directamente en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Recomendaciones para retirar tu dinero de forma segura

Recuerda que no es obligatorio sacar todo el efectivo el mismo día del depósito, ya que tu dinero permanece seguro en tu cuenta bancaria.

También puedes pagar directamente con tu tarjeta en supermercados y establecimientos que cuenten con terminal bancaria.