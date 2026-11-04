“Trato de entenderlo desde hace 30 años": Higinio Martínez le pone un alto a Fernández Noroña en el Senado

¡Ya no lo soportan! Un tenso choque se registró en el pleno de la Cámara de Senadores entre mismos morenistas. El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, puso en su lugar al senador Gerardo Fernández Noroña luego de que este expresara su molestia y le reclamara por la forma de conducir los debates y por no reaccionar con mayor agresividad ante las intervenciones de los legisladores de la oposición.

Fernández Noroña exigió en la tribuna un apego estricto a la Constitución y al reglamento, asegurando que se mantendrá como un "hombre libre" para plantear sus puntos de vista con firmeza frente a la presidencia del órgano legislativo.

"Lo que usted debe es aplicar la Constitución, las leyes y el reglamento. Es difícil comprender un hombre libre y el club, sobre todo para que lo tengas en condición. Y yo seguiré siendo un hombre libre. Y seguiré planteándo mis puntos de vista en absoluta firmeza".

Ponen en su lugar a Fernández Noroña



Y fue su propio compañero de partido, el presidente del Senado, Higinio Martínez



“Trato de entender desde hace muchos años su forma de ser”, le dijo luego de que este hiciera berrinche y le reclamara por no agredir a senadores de oposición pic.twitter.com/PzCZBQmEAu — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 4, 2026

"Hago el esfuerzo por entenderlo": La contundente respuesta de Higinio Martínez

Ante las quejas del legislador, el presidente del Senado, Higinio Martínez, tomó la palabra para fijar su postura y marcar una clara distancia de los reclamos de su compañero de partido. Con un tono sereno pero firme, Martínez le recordó que se conocen desde hace más de tres décadas y que no es responsabilidad de la Mesa Directiva intervenir en los dichos o posturas individuales de cada senadora o senador en el recinto.

"Senador, trato de entenderlo desde hace muchos años. Desde hace 30 años que nos conocemos. Me cuesta trabajo, pero hago el esfuerzo", dijo.

Asimismo, el presidente del Senado aclaró que el reglamento no prevé la figura de "alusiones implícitas" alegada por Noroña, precisando que en ningún momento se le negó el derecho al uso de la palabra. Martínez enfatizó que cada parlamentario debe asumir la responsabilidad de sus declaraciones sin pretender que la presidencia del Senado actúe como censor de los debates, tras lo cual ordenó integrar las intervenciones al Diario de los Debates para dar continuidad de inmediato a la orden del día.