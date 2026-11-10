El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo requisito obligatorio que deberán cumplir los solicitantes de la visa americana en todos los países, incluyendo a México.

La disposición forma parte de los procedimientos de revisión migratoria del Departamento de Estado y busca que las autoridades puedan consultar la actividad en línea de quienes desean ingresar al país.

¿En qué consiste el nuevo requisito para la visa americana?

El requisito consiste en modificar la configuración de privacidad de todas las cuentas de redes sociales para que puedan ser consultadas públicamente.

Por lo tanto, las personas que soliciten alguno de estos documentos deberán permitir que las autoridades revisen su presencia digital durante el proceso de evaluación.

No cumplir con esta disposición puede afectar la aprobación de la visa.

¿Para quién aplica el nuevo requisito de Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos en México informó este martes 10 de noviembre que la medida, ampliada desde el 30 de septiembre de 2026, comprende nuevas categorías de permisos.

Entre ellas se encuentran las visas H-1B, F, M, J, A-3, C-3, G-5, H-3, H-4, I, Q, R-1, R-2, S, TN y TD.

📢 ¡Atención, solicitantes de visa! 🇺🇸



📱 Recuerda que, a partir del 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado amplió la revisión de redes sociales para las siguientes categorías de visas de no inmigrante: H-1B, F, M, J, A-3, C-3, G-5, H-3, H-4, I, Q, R-1, R-2, S, TN y… pic.twitter.com/pMlTBEZ3Fb — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 10, 2026

Visas de trabajo y profesiones

H-1B. Dirigida a trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren al menos un título universitario.

Dirigida a trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren al menos un título universitario. H-3. Para aprendices o visitantes de educación especial que viajan para recibir capacitación no disponible en su país.

Para aprendices o visitantes de educación especial que viajan para recibir capacitación no disponible en su país. I. Exclusiva para representantes de medios de comunicación extranjeros.

Exclusiva para representantes de medios de comunicación extranjeros. R-1. Para trabajadores religiosos que ejercen como ministros o en ocupaciones religiosas dentro de una organización sin fines de lucro.

Para trabajadores religiosos que ejercen como ministros o en ocupaciones religiosas dentro de una organización sin fines de lucro. TN. Creada bajo el tratado comercial (T-MEC) para profesionales calificados de México y Canadá.

Visas de estudio e intercambio

F (F-1 / F-2). Para estudiantes académicos en universidades, escuelas secundarias o programas de idiomas. La F-2 es para sus dependientes.

Para estudiantes académicos en universidades, escuelas secundarias o programas de idiomas. La F-2 es para sus dependientes. M (M-1 / M-2). Para estudiantes en programas vocacionales o técnicos no académicos.

Para estudiantes en programas vocacionales o técnicos no académicos. J (J-1 / J-2). Para visitantes de intercambio cultural o educativo, como pasantes, profesores, investigadores o participantes de programas Au Pair .

Para visitantes de intercambio cultural o educativo, como pasantes, profesores, investigadores o participantes de programas . Q. Para participantes en programas internacionales de intercambio cultural aprobados para compartir la historia y tradiciones de su país.

Visas para dependientes familiares

H-4. Para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los titulares de visas tipo H (como la H-1B o H-3).

Para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los titulares de visas tipo H (como la H-1B o H-3). R-2. Para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de trabajadores religiosos con visa R-1.

Para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de trabajadores religiosos con visa R-1. TD. Para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de profesionales con visa TN.

Visas diplomáticas, de servicio y especiales