Yalitza Aparicio es nombrada embajadora de Cartier

La actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película “Roma”, fue elegida como la nueva embajadora de la lujosa marca de relojes y joyas francesas Cartier.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz oaxaqueña anunció que fue nombrada “Friend of the Maison” de Cartier y dijo sentirse feliz de comenzar un nuevo proyecto de la mano de la prestigiosa marca.

“Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos”, anunció la mexicana a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la porta un elegante vestido negro con joyería de oro blanco de Cartier.

El nombramiento oficial se realizó durante el lanzamiento de las nuevas piezas de la colección “Clash de Cartier” en un exclusivo evento al cual también asistieron otros embajadores de la firma francesa como Michelle Salas y Darío Yazbek.

En la nueva colección predominan los brazaletes, anillos y gargantillas de oro rosa y blanco, a´si como los diamantes para darle un toque de excentricidad, sin dejar de lado el enfoque clásico de la casa francesa.

La colección que representa Yalitza es "caracterizada por la dualidad y adopta un espíritu moderno a través de sus paradojas inherentes. Un irresistible choque de actitudes", señaló la marca durante la presentación.

Yalitza se suma a lista de embajadores mexicanos de Cartier

Yalitza Aparicio se suma a la lista de personalidades mexicanas que han sido la imagen de Cartier. Entre los que destacan Jesús Navarro y Tessa ía, quienes conformaron la primera colaboración de un equipo completamente mexicano.

Entre otros famosos mexicanos se encuentran Frida Escobedo, Mariana Zaragoza, Tessa Ía, Jesús Navarro, Darío Yazbek, Santiago Arau, Enrique Olvera.

Los exitos de Yalitza siguen creciendo, pues además de su reciente colaboración con la casa francesa, también participó con marcas de lujo como Prada o Dior, también fue portada de la revistas como Elle y Vogue.

En 2019, la actriz de 27 años fue Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco por su trabajo a favor de las lenguas indígenas y su apoyo hacia las mujeres trabajadoras.

