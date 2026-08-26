Mapa de los grupos delictivos en la CDMX relacionados con despojo; cómo operan

El delito de despojo en la Ciudad de México dejó de ser un simple conflicto entre particulares para convertirse en una fuente de financiamiento de la delincuencia organizada y de incertidumbre para los capitalinos quienes ya no pueden sentirse seguros de tener todo en regla. Estos son los grupos delictivos relacionados con este crimen de acuerdo con lo informado por la Fiscalía de la CDMX.

Las estructuras criminales han encontrado en la apropiación ilegal de viviendas y predios un negocio lucrativo que golpea directamente el patrimonio de los capitalinos.

La Unión Tepito: El tentáculo inmobiliario desde el corazón de la capita

En la cúspide de esta red se encuentra La Unión Tepito, la estructura criminal dominante nacida en el Barrio Bravo de Tepito, que ha extendido su poder por todo el mapa chilango.

Aunque su carta de presentación en el mundo delincuencial siempre ha sido la venta de droga, la extorsión y la trata de personas, su alta localización, nexos comunitarios y familiares le han abierto un espacio peligroso y preocupante para los habitantes en el sector inmobiliario.

Con presencia en las 16 alcaldías, pero con su concentración en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, esta red utiliza la intimidación sistemática para presionar a propietarios, ahuyentar a bandas menores y apropiarse de inmuebles aprovechando su control de las calles y sus operaciones a menor escala en estados vecinos.

El Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos: El terror inmobiliario del sur metropolitano

Mientras el centro sufre el asedio de La Unión, el sur de la capital vive su propia pesadilla inmobiliaria bajo el control de células del "Cártel de Tláhuac" y "Los Rodolfos".

Estos grupos han hecho del despojo de predios una rutina de coacción vecinal y presión armada. El tamaño de su operación quedó expuesto con la captura del líder conocido como el "Perrillas", sumada a las de operadores como el "Pitufo" y la "Mimí", evidenció que estas células no operan en el vacío, sino con una estructura jerárquica lista para usurpar propiedades y amedrentar a las comunidades del sur.

Lenin Canchola y el poniente: La marca de la violencia en el terreno ajeno

La geografía del despojo no perdonó el poniente de la ciudad. Ahí, los intereses criminales y el robo de propiedades se cruzan con el legado del grupo encabezado por el ahora privado de la libertad Lenin Canchola.

Las células de esta facción han diversificado sus golpes hacia el sector de bienes raíces utilizando la misma fórmula de choque y fuerza bruta.

Casos de despojo en la CDMX

Benito Juárez: Vecinos bloquean avenidas contra el clan de la Del Valle

La presión vecinal y los bloqueos viales en la alcaldía Benito Juárez destaparon una red familiar de despojos, culminando en la vinculación a proceso con prisión preventiva de Virginia "N" y Diana Michelle "N" (madre e hija), quienes intentaron adueñarse por la fuerza de un predio en la Cerrada de Matías Romero sin acreditar propiedad legal.

Flagrancia en Azcapotzalco: Desalojo violento de una mujer en su propia casa

Una alerta de emergencia en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa movilizó a la SSC para sorprender en flagrancia a un grupo de invasores que sacaba a la calle los muebles de una propietaria, logrando la detención inmediata de ocho implicados (siete hombres y una mujer) puestos a disposición del Ministerio Público.

Chapas rotas en la Juárez: El asedio furtivo a los edificios de la Cuauhtémoc

Trabajadores y vecinos de la colonia Juárez encendieron las alarmas al descubrir chapas forzadas, cámaras de seguridad destruidas e indicios claros de un allanamiento sistemático dentro de un inmueble, evidenciando las tácticas de incursión clandestina que amenazan el corazón financiero de la capital.

Gustavo A. Madero: Entraron a "limpiar" la casa para apropiarse de ella

Elementos de la SSC desarticularon en la colonia Magdalena de las Salinas a una banda de ocho personas que irrumpieron en un domicilio particular bajo el pretexto de realizar labores de limpieza, descubriendo una maniobra de usurpación planeada para consumar el despojo en el norte de la ciudad.

