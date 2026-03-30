¿Por gracioso? Aerolínea demandará a influencer Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” en vuelo internacional

Lo que parecía una broma para redes sociales terminó en una amenaza de demanda de la aerolínea Avianca. Y es que Yeferson Cossio, conocido influencer de Colombia, realizó comportamientos inadecuados en un vuelo Bogotá-Madrid.

El incidente sucedió el 11 de marzo de 2026, pero la aerolínea informó de lo sucedido el 29 de marzo. La empresa calificó que el sujeto tuvo un “comportamiento disruptivo” en el vuelo AV46 mientras la aeronave volaba sobre el océano Atlántico.

¿Por qué Avianca demandó al influencer Yeferson Cossio?

La compañía activó protocolos inmediatos cuando detectaron el uso de un artefacto que liberó un olor químico dentro de la cabina. Esta acción generó reacciones rápidas del personal a bordo y derivó en una sanción sin precedentes para el pasajero.

Detalles del incidente con olor químico en el vuelo Bogotá-Madrid

El incidente ocurrió mientras la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una fase del viaje donde un aterrizaje de emergencia resultaba imposible por la distancia al aeropuerto más cercano. Avianca explicó que, en un entorno cerrado con sistema de presurización y recirculación de aire, este tipo de acciones crea un riesgo directo para todos los ocupantes.

#VETADO. Avianca canceló contrato de transporte y anunció acciones legales contra Yeferson Cossio por grave incidente en vuelo Bogotá-Madrid. El pasado 11MAR el influencer habría activado artefacto con olor nausebundo mientras sobrevolaban el Atlántico y puso en riesgo el vuelo.… pic.twitter.com/ej7vkZbgBZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 30, 2026

Yeferson Cossio grabó el momento en que activó el artefacto, presuntamente como parte de una broma para capturar reacciones de pasajeros y generar contenido para sus redes sociales. Un video muestra a una pasajera extranjera visiblemente incómoda, lo que provocó rechazo masivo en redes sociales y aceleró la respuesta de la aerolínea. La tripulación intervino de inmediato para controlar la situación y restaurar el orden.

Las cláusulas del contrato de Avianca que justifican la sanción

Avianca argumentó que su decisión está basada en las letras a), d) y h) del punto 8.6 de su contrato de transporte. Estas cláusulas imponen sanciones por conductas que afectan la seguridad, comodidad, orden y disciplina en el avión.

El comunicado oficial destaca que protegen la integridad de todos a bordo. Cossio acumula antecedentes en sus redes con bromas similares, aunque hasta ahora no ha publicado el contenido grabado en este vuelo ni emitido un pronunciamiento oficial sobre la sanción o las acciones legales anunciadas.

Consecuencias para Cossio: cancelación de vuelos y acciones legales

La consecuencia principal fue que Avianca canceló el vuelo de regreso de Yeferson Cossio a Colombia con la misma aerolínea. La compañía interpondrá acciones legales correspondientes, pero no detalló el tipo de demanda ni el alcance de las sanciones que perseguirá.