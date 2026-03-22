¡Emergencia criminal! Sujetos usaban ambulancia para asaltar y secuestrar en Colombia

Al menos tres personas estaban dentro de una ambulancia en Bogotá, Colombia, pero en lugar de atender pacientes, la usaban para asaltar y secuestrar a sus víctimas.

Las autoridades locales detectaron a la banda que operaba en tres localidades de la capital colombiana, donde robaban viviendas y locales comerciales, de acuerdo con Deicy Jaramillo, delegada para la seguridad ciudadana de la fiscalía.

Terror en Bogotá: Usaban una ambulancia para secuestrar y torturar víctimas

Dos hombres armados con armas de fuego intimidaban a las víctimas y una mujer se encargaba de recolectar el botín. Así es como operaron en al menos cinco atracos, que resultaron en un botín superior a los 145 millones de pesos colombianos, poco más de 706 mil pesos mexicanos.

En uno de los casos, los supuestos paramédicos sometieron y torturaron a un hombre en un atraco. Los ladrones contactaron a la esposa de la víctima para exigirle información de sus cuentas bancarias a cambio de no hacerle nada a su pareja.

Amenazas con taladro y videollamadas: La brutalidad de la banda de Wilmer Jiménez

“A través de una videollamada amenazaban a la esposa de la víctima, introduciendo un arma en la boca y manifestándole que le cortarían los dedos. Lo intimidaron accionando un taladro cerca de su cabeza diciéndole que le perforarían el cráneo sino les decían dónde estaba el dinero y donde estaban los objetos de valor”, relató Jaramillo.

Cárcel para los responsables: Los cargos que enfrentan tras el botín millonario

Una cámara de vigilancia logró captar el modus operandi de esta banda, que usaba la ambulancia para no llamar la atención ni levantar sospechas de sus crímenes.

Por estos delitos, Wilmer Yesid Jiménez, Ana Yasiris Mena y Fabían Octavio Chivatá quedaron detenidos y ya están en la carcel por os delitos de hurto clasificado y secuestro extorsivo, ambas conductas con agravantes.

