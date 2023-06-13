Yeidckol Polevnsky pide licencia para entrar a la competencia a la candidatura presidencial por Morena

Ciudad de México. Yeidckol Polevnsky se une a los aspirantes de Morena por la candidatura presidencial y se convierte en la segunda mujer buscar la candidatura. Esta tarde, durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora morenista pidió licencia para separarse de su cargo por tiempo inefinido y unirse al grupo de contendientes conformado por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

La diputada Yeidckol Polevnsky señaló que es fundadora de Morena y dijo que ha caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo y que conoce el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de junio de 2023. @yeidckol https://t.co/BMo5AZasgI — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) June 13, 2023

“Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, es defensa de la transformación. Este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Por esa razón estoy decidida a trabajar”.

Diputada del PRI celebra destape de la legisladora de Morena

La diputada morenista declaró que debería haber más mujeres en la contienda, por lo que fue una razón para participar en las encuestas para definir a la candidata o candidato de Morena a la presidencia de la República. Por su parte, la diputada del PRI, Alma Carolina Viggiano, reconoció y celebró el destape de Yeidckol Polevnsky y dijo que le gustaría verla como presidenta de México.

“Quiero reconocerle a Yeidckol su decisión, siempre voy a celebrar que haya más mujeres en una contienda y celebro que sea Yeidckol. Se que es una mujer tenaz, de palabra, que la sabe honrar. Yo quisiera que ella no fuera la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, quisiera que fuera la presidenta de México”.

Ricardo Monreal también pide licencia y es despedido de la Comisión Permanente con mariachis

Con mariachis, la Comisión Permanente aprobó dar licencia al senador Ricardo Monreal para dejar su cargo como legislador con el fin de paticipar en las encuestas para definir al candidato presidencial de Morena. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña y el diputado del Partido Verde, Manuel Velasco, también solicitaron licencia para ausentarse de sus cargos como legisladores para sumarse a la búsqueda de la candidata o candidato presidencial.