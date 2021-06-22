Video: Así entrenan los astronautas de China para ir al espacio

El Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China, ubicado en Beijing publicó un video que muestra a los astronautas de China mientras reciben entrenamiento bajo el agua para simular la ingravidez en el espacio, durante sus preparativos para la misión rumbo a la estación espacial Tiangong de China.

Entrenamiento de astronautas chinos en Beijing

Los "taikonautas", astronautas chinos, tuvieron que ponerse trajes de entrenamiento que pesan más de 120 kilogramos, además de entrar en un gran tanque de agua con la ayuda de un brazo mecánico.

Astronautas chinos reciben entrenamiento en Beijing

El agua proporciona el mejor medio en la Tierra para simular la ingravidez en el espacio y ayuda a los astronautas para entrenarse sobre todo en actividades extravehiculares (EVA, por sus siglas en inglés), como caminatas espaciales y trabajos de mantenimiento. El tanque de entrenamiento de agua mide unos 23 metros de diámetro por 10 de profundidad, y es el más grande de Asia.

Para pasar 5 horas en el espacio, austronautas entrenan 50 horas en Tierra

Para simular una misión de cinco horas de duración en el espacio, un astronauta debe someterse a 50 horas de entrenamiento submarino en la Tierra. Cada sesión de entrenamiento tiene una duración de entre cuatro y seis horas.

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Si se trata de una tarea complicada o que implica muchas maniobras, el astronauta, además de que se agota, pordría perder entre 1 y 2 kilogramos de peso al finalizar su seción.

Programa espacial de China

China lanzó con éxito la nave espacial tripulada "Shenzhou-12", que fue enviada con tres astronautas rumbo al módulo central de su estación espacial "Tianhe", en una misión de tres meses, la estadía más larga, hasta la fecha, del programa espacial de China.

Is there a night shift in the space station? #SpaceChina pic.twitter.com/PUhBdd5NZ9 — CGTN (@CGTNOfficial) June 21, 2021

La nave espacial "Shenzhou-12" efectuó un encuentro autónomo rápido y se acopló con la "Tianhe" en órbita, el pasado 17 de junio, formando un complejo espacial entre la "Tianhe" y la nave de carga "Tianzhou-2". Los astronautas permanecerán estacionados en el módulo central.

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La nave de carga "Tianzhou-3" y la nave espacial tripulada "Shenzhou-13" también serán lanzadas a finales de este año con la finalidad de acoplarse con "Tianhe", además de que otros tres astronautas comenzarán su estadía de seis meses en órbita, según el más reciente reporte de la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

Después de las cinco misiones de lanzamiento de este año, China planea tener seis misiones más, incluido el lanzamiento de los módulos de laboratorio Wentian y Mengtian, dos naves espaciales de carga y dos naves espaciales tripuladas en 2022, para completar la construcción de la estación espacial.

The robotic arm on China’s space station core module Tianhe, with its high intelligence, will facilitate astronauts in completing many tasks. #Shenzhou12 #SpaceChina pic.twitter.com/um4Zfwl4RX — CCTV (@CCTV) June 22, 2021

¿Cómo se le llama a un astronauta en China?

Los Estados Unidos y sus aliados usan el término "astronauta", y los países francófonos frecuentemente usan "espacionauta" (spationaute). Los Rusos les llaman "Cosmonautas", mientras que en China les llaman "Taikonautas" sobre todo para referirse al programa espacial chino, sin embargo el gobierno del "Gigante Asiático", usa el término "astronauta" en documentos oficiales que traduce en idioma inglés.

