Investigan si homicidio de juez en Zacatecas fue por su actividad: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que se investiga si el homocidio de Roberto Elías, juez en Zacatecas, está vinculado con su profesión.

Durante la mañanera de hoy, indicó que ya las autoridades locales ya investigan los motivos por los que atacaron al juez en Zacatecas durante el fin de semana al salir de su domicilio.

#EnLaMañanera | Autoridades indagan si el homicidio del juez Roberto Elías Martínez ocurrido en Guadalupe, #Zacatecas fue por las declaraciones que hizo en semanas pasadas sobre un asesinato ocurrido en ese estado. pic.twitter.com/FuJFCumfaG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

"Hay alguna versión sobre una declaración que él hizo, sobre unos asesinatos, porque relató lo que pasó en su colonia, es una asunto vinculado con su actividad como juez", dijo.

El presidente López Obrador indicó que ya hay avances e imágenes que pudieran ayudar a la investigación sobre el homicidio del juez en Zacatecas.

"Sí duele mucho que en un fin de semana asesinen a un juez o haya ese intento de fuga, pero estamos trabajando", agregó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que ya hay avances e imágenes que sirven en la investigación por el homicidio del juez Roberto Elías que fue atacando cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio Guadalupe en #Zacatecas pic.twitter.com/UhaG2nzrXU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

Intento de motín en Zacatecas sería por enfrentamiento de dos grupos



Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el intento de motín en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, podría deberse a una rencilla entre dos grupos delictivos que se encuentran en la zona.

Agregó que criminales de alta peligrosidad que se encuentran en dicho penal serán trasladados, cuyo operativo será encabezado por autoridades penitenciarias, pero contará con el apoyo de fuerzar armadas.

"Van a ser trasladados, es un operativo, autoridades estatales encabezarán el operativo, con el apoyo de federales", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que su plan para recuperar la paz falle en #Zacatecas pic.twitter.com/vczXiVdnGb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

"Es de los dos grupos criminales que están ahí, hay una rencilla entre grupos... existen dos grandes grupos criminales, que quizá hayan llegado últimamente".

La titular de la SSPC indicó que este intento de motín y distrubios serían causados por el alto número de las detenciones en Zacatecas, incluso dijo que era el estado con más detenciones importantes.

Cuestionado sobre el aumento de delitos en estados encabezados por Morena, López Obrador rechazó que se trate de eso y respondió que todos los días se trabaja para garantizar la seguridad: "Ya no está calderón y Rosa Icela no es García Luna".