¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 5 de diciembre

Desde Campeche, se dieron a conocer en la mañanera de AMLO el estado de seguridad dle estado, además de los precios de los combustibles y el avance de la construcción del Tren Maya; este es el resumen de la conferencia de López Obrador del 5 de diciembre.

Estado de la seguridad en Campeche

Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, informó en la mañanera de AMLO que Campeche ocupra el lugar 16 en delitos como robo de transporte y feminicidio; mientras que en delitos como robo a casa habitación es el 18; en lesiones dolosas y extorsiones el estado ocupa el lugar 19; robo a transporte y robo a negocio es el 21, robo a transeúnte en el lugar 22. A nivel nacional ocupa el lugar 30 en el total de delitos.



Precios de combustibles



Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dio a conocer en la mañanera de AMLO el precio de los combustibles:

Regular: 21.82 pesos

Premium 24.06 pesos

Diésel 23.60 pesos

Las Premium no tendrá estímulo fiscal,mientras que la Regular será de 31.8% y 76.4% el Diésel.

Sobre la canasta básica, indicó que está funcionando el plan antiinflacionario de estos 24 productos para que permanezcan dentro de los mil 39 pesos propuestos.

AMLO lamenta hechos violentos en Zacatecas

El Presidente lamentó el ataque en contra del juez en Guadalupe, Zacatecas, y aseguró que ya se abrió una investigación en donde se tienen elementos como imágenes que servirán para la indagaria, incluso explicó que hay una línea de investigación para saber si el crimen fue por su actividad profesional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que ya hay avances e imágenes que sirven en la investigación por el homicidio del juez Roberto Elías que fue atacando cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio Guadalupe en #Zacatecas pic.twitter.com/UhaG2nzrXU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

AMLO critica a INE por medidas contra Sheinbaum

El Presidente opinó sobre las medidas cautelares que el INE emitió para Sheinbaum a fin de que continue promoviendo su figura; el mandatario dijo de forma irónica "El INE no se toca" y acusó a la oposición de proteger del instituto al que llamó "una superestructura de poder, porque de manera evidente, notoria publia, están violando la Constitución en el artículo 6 y 7", dijo.

#EnLaMañanera | Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del #INE ordenó a @Claudiashein deslindarse públicamente de una estrategia de propaganda en bardas y lonas para posicionarse rumbo a las elecciones de 2024, el presidente @lopezobrador_ criticó esta orden. pic.twitter.com/AGjrXQJrQd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

AMLO confirma creación de nueva aerolínea



Tras varios meses, el Presidente confirmó que se hará una nueva aerolínea que estará a cargo de la misma empresa que va a manejar el Tren Maya, el AIFA y el nuevo aeropuerto de Tulum, agregó que se va agregar el manejo del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Campeche.

Enviará plan B de Reforma Electoral este martes

El Presidente indicó que este martes se enviará la iniciativa que busca combatir la compra de votos y el recorte al INE para abaratar las elecciones, también conocida como el plan B de la Reforma Electoral, pues reconoció que no hay votos necesarios para avalar esta Reforma Constitucional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ desde Campeche volvió a pronunciarse a favor de la competencia aérea. pic.twitter.com/CF8ITqCW3s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

AMLO insistió en que candidato de Morena será elegido con encuesta

El mandatario indicó que será el pueblo el que elija al candidato presidencial de Morena, por lo que descartó que haya conflictos con Monreal o con Noroña.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó tener problemas con el coordinador de senadores de #MORENA @RicardoMonrealA por aspirar a candidatura presidencial pic.twitter.com/iGXhyCXTwo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 5, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 5 de diciembre?

Durante la conferencia de prensa, López Obrador habló sobre el INE, la reforma alterna a la ley electoral, además de la elección interna de Morena para el 2024 y los hechos violentos en Zacatecas; estas fueron las frases más detacables de lo que dijo AMLO en la mañanera.