¡La lluvia se salió de control! Arroyo La Peñita se desborda en Zapotlanejo, Jalisco

Lo que comenzó como una madrugada de lluvias terminó con el agua fuera de control en Zapotlanejo; El arroyo La Peñita se desbordó este 20 de septiembre y provocó afectaciones en distintas zonas del municipio, donde las autoridades mantienen un operativo para evaluar los daños y atender a la población.

La emergencia activó el despliegue de personal y recursos hacia los puntos afectados. Desde el Centro de Operaciones se mantiene el seguimiento de las acciones que se realizan en campo, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

El trabajo continúa mientras se revisan las condiciones que dejó el desbordamiento y se determina qué acciones son necesarias durante las siguientes horas.

Familias de la colonia La Granja, en #Zapotlanejo, #Jalisco, amanecieron con sus viviendas completamente inundadas.



Las fuertes #inundaciones de la madrugada dejaron pérdidas de refrigeradores, salas, comedores y objetos personales.



Protección Civil Municipal reporta entre 150… pic.twitter.com/KfWRaMmEhE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2026

Desbordamiento del arroyo La Peñita activa operativo

Después de las lluvias registradas durante la madrugada, los equipos de emergencia comenzaron con la evaluación de las zonas afectadas.

Las labores incluyen la revisión de daños, limpieza y saneamiento de los sitios donde se presentaron afectaciones; también se mantiene atención a la población y vigilancia sobre los cuerpos de agua.

El objetivo es conocer cómo quedaron las zonas impactadas por el desbordamiento y mantener bajo seguimiento las condiciones que pudieran presentarse después de las precipitaciones.

La atención permanece activa y los trabajos avanzan de manera coordinada en distintos puntos de Zapotlanejo.

Defensa, Guardia Nacional y Protección Civil participan

La respuesta reúne a autoridades de los tres órdenes de gobierno. En las labores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También se encuentran en la zona integrantes de Protección Civil Jalisco y Protección Civil y Bomberos de Zapotlanejo.

Silvia Patricia Sanchez es la presidenta municipal de Zapotlanejo, en redes compartió este mensaje tras las inundaciones que sufre su municipio. pic.twitter.com/qkmmwgRC6C — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) September 20, 2026

El operativo incluye además a personal de Seguridad Pública, Movilidad y Servicios Médicos Municipales, así como de DIF Jalisco y Cruz Roja Mexicana Jalisco.

A estas instituciones se suman distintas áreas del Gobierno de Zapotlanejo, que participan en las tareas de atención y seguimiento de la emergencia.