Zelensky pide a Alemania derribar el nuevo muro que divide a Europa

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, emitió un discurso este jueves ante el parlamento de Alemania, donde pidió al canciller Olaf Scholz, derribar el muro entre la Europa “libre y no libre”, evocando a la caída del Muro de Berlín.

El mandatario ucraniano advirtió que Rusia está construyendo un nuevo Muro de Berlín en Europa y señaló que Alemania está ayudando a erigirlo debido a sus vínculos comerciales con Moscú y su apoyo anterior al gasoducto Nord Stream 2.

Zelensky agregó que “este muro se hace más grande con cada bomba que cae sobre Ucrania, con cada decisión que no se toma”, por lo que, recordó el mensaje del ex presidente Ronald Reagen a Mikhail Gorbachev donde pidió derribar el Muro de Berlín e hizo la misma propuestas.

“Eso es lo que le digo, querido canciller Scholz: destruya este muro”. También pidió a Alemania apoyo para terminar con el conflicto militar con Rusia.

“Dale a Alemania el papel de liderazgo que se ha ganado para que tus descendientes estén orgullosos de ti. Apoya la libertad, apoya a Ucrania, detén esta guerra, ayúdanos a detener esta guerra”, pidió Volodimir Zelensky.

Parlamento de Alemania ovaciona de pie a Zelensky

Los legisladores del Bundestag, en Alemania, dieron la bienvenida al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky con una ovación de pie, previo al discurso del mandatario, y la presidenta de la cámara, Katrin Goering-Eckardt, le dirigió unas palabras de apoyo.

"Con su guerra, Putin también atacó nuestro orden de paz. Señor presidente, querido Volodimir Zelensky, ¡lo vemos! Su país ha elegido la democracia, y eso es exactamente lo que Vladimir Putin teme. Está tratando de robarle a su país una historia individual, identidad y derecho a existir, pero ya ha fallado con eso".

Alemania también se unió a las sanciones económicas contra Rusia después de que Putin anunció el inicio de una operación militar en Ucrania que lleva más de 20 días.

Entre las primeras medidas que tomó Alemania contra Rusia fue detener el proyecto de gasoducto del Mar Báltico Nord Stream 2, diseñado para duplicar el flujo de gas ruso directamente a Alemania.