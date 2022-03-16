Zelensky pide a Congreso de EU zona de exclusión aérea sobre Ucrania

Durante su discurso al Congreso de Estados Unidos (EU), Volodimir Zelensky pidió establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y más armas para combatir los ataques aéreos de Rusia en su territorio.

El mandatario calificó el conflicto militar que se vive en su país como “la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, por lo que solicitó el apoyo de EU “ahora mismo”, mientras recordaba tragedias como Pearl Harbor.

Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que atacaban.

Volodimir Zelensky enfatizó ante el Congreso de EU que el país norteamericano tiene páginas en su historia que le permiten entender a los ucranianos, sobre todo ahora, cuando atraviesa un conflicto con Rusia. “Los necesitamos en este momento”, añadió.

Zelensky dice que los aviones para defender a Ucrania “están en tierra”

El mandatario mencionó que “Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte”, por lo que pidió al Congreso de EU más aviones y sistemas de defensa aérea.

Además, Zelensky insistió en que se declare una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, misma petición que hizo al Parlamento de Canadá este martes 15 de marzo durante un discurso.

Joe Biden, presidente de EU, y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han resistido a implementar una zona de exclusión aérea, por temor a una escalada del conflicto que comenzó el pasado 24 de febrero.

“Crear una zona de exclusión aérea para salvar a la gente, ¿es pedir demasiado? Ustedes saben cuánto depende de la capacidad de usar aviones proteger a nuestra gente. Saben que existen y los tienen, pero están en tierra y no en el cielo ucraniano”, añadió.

El presidente de Ucrania también recordó el ataque a las Torres Gemelas, en Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando “la maldad trató de convertir las ciudades estadounidenses en campos de batalla”.

Zelensky mencionó que aquel 11 de septiembre personas inocentes fueron atacadas, como ocurre actualmente en su país, donde “todos los días” los ciudadanos viven en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que alrededor de tres millones de personas han salido de Ucrania, principalmente mujeres y niños que buscan seguridad en países vecinos, como Polonia.

En tanto, la Fiscalía General de Ucrania dio a conocer que al menos 103 niños murieron y más de un centenar han resultado heridos desde que comenzó el conflicto.

