EU reanuda avisos de misiles rusos a Ucrania tras llamada de Zelensky y Marco Rubio

Estados Unidos reanudó el envío de alertas a Ucrania sobre lanzamientos de misiles balísticos rusos dirigidos contra su país, de acuerdo a lo informado por el presidente Volodímir Zelensky.

El anuncio se produjo después de una conversación telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en medio de las diferencias entre ambos gobiernos por el intercambio de inteligencia y el suministro de armamento.

¿Cómo fue la reunión telefónica entre Volodímir Zelensky y Marco Rubio?

La reunión vía a telefónica se dio después de que Volodímir Zelensky denunció que las fuerzas ucranianas permanecieron al menos una semana sin recibir esta información, fundamental para preparar la defensa frente a los ataques rusos.

El mandatario agradeció la reanudación del mecanismo mientras se encontraba en Oslo, donde sostuvo reuniones con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

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Mientras que Marco Rubio reconoció que existen diferencias entre Washington y Kiev respecto al intercambio de información militar y la entrega de armas.

Sin embargo, rechazó que el gobierno estadounidense haya modificado su política de manera deliberada para perjudicar a Ucrania.

Las declaraciones de Donald Trump contra Volodímir Zelensky

Las diferencias entre ambos gobiernos se hicieron más evidentes después de que Donald Trump endureciera sus declaraciones contra Volodímir Zelensky desde el Despacho Oval.

Y es que el presidente estadounidense sostuvo que el líder ucraniano debe llegar a un acuerdo con Rusia y advirtió que, de no hacerlo, Ucrania podría enfrentar consecuencias muy negativas.

La tensión aumentó después del anuncio para que Rusia suministre diésel al mercado de los Estados Unidos.

Como parte de la operación, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó temporalmente esas ventas mediante una licencia que suspende determinadas sanciones hasta abril de 2027.

El presidente de Ucrania calificó el acuerdo energético como una señal de debilidad ante Vladímir Putin, pues además, el propio Donald Trump anunció la cancelación de nuevos impuestos contra Rusia que él mismo había impuesto.

