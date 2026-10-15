Ucrania resguarda semillas en la Bóveda del Fin del Mundo tras nuevos ataques de Rusia

La guerra con Rusia ha provocado que Ucrania retome sus esfuerzos para proteger su patrimonio agrícola, pues por primera vez desde el inicio del conflicto en 2022, volvió a mandar semillas a la Bóveda Global de Svalbard, también conocida como la Bóveda del Fin del Mundo.

La nueva entrega se realizó el martes e incluyó 773 muestras de semillas, entre ellas trigo sarraceno y otras especies, información confirmada por el Gobierno de Noruega.

¿Qué es la Bóveda del Fin del Mundo?

La Bóveda del Fin del Mundo fue creada en 2008 por iniciativa del Gobierno de Noruega con el propósito de recibir duplicados de semillas de todo el mundo para conservarlas durante periodos prolongados.

El recinto se encuentra dentro de una montaña en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, con instalaciones que albergan más de 1.4 millones de muestras de semillas, reunidas por más de 130 bancos de genes, una colección que la convierte en el mayor depósito de seguridad dedicado a la diversidad de cultivos agrícolas.

#Actualización | Seis personas murieron y 13 más resultaron heridas por un ataque ruso en Lutsk, así lo informó el presidente de #Ucrania, @ZelenskyyUa https://t.co/dV8hDsBTAC https://t.co/ADQIbK5Os9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

En términos generales, es una reserva ante posibles pérdidas de material vegetal, pues si una institución pierde sus colecciones por daños, guerras u otras contingencias, las copias almacenadas pueden ayudar a recuperar parte de ese patrimonio genético.

El Gobierno de Noruega financia el proyecto y lo opera junto con el Centro de Recursos Genéticos Nórdico (NordGen) y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos.

Otros países también mandaron sus semillas

La aportación de Ucrania se integró a una jornada internacional de conservación que reunió más de 16 mil muestras procedentes de 21 bancos de genes.

Seis instituciones dedicadas a la investigación agrícola y vinculadas al Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) contribuyeron con 8 mil 917 muestras.

Italia también participó en esta ocasión con una entrega inédita, pues el Consejo para la Investigación en Agricultura y el Análisis de la Economía Agraria realizó su primer depósito en Svalbard.

